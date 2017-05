¿Paula Echevarría vuelve a lucir su alianza de casada?

Paula Echevarría y David Bustamante siguen intentado sacar su matrimonio a flote, pero mientras hacen vida por separado. Sin perder la sonrisa, la actriz paseaba este lunes por las calles de Madrid con unas amigas aprovechando el día de fiesta y los fotógrafos han captado un detalle que ha llamado la atención.

Son muchos los medios que se han percatado de que Paula lucía un anillo de oro en el dedo anular de su mano derecha que en las últimas semanas no estaba ahí. ¿Ha recuperado su alianza de casada? ¿Se está dando la pareja una segunda oportunidad? De momento, no se sabe con claridad. Tal y como ha explicado Daniel Carande en la Crónica Rosa, él mismo le preguntó por su alianza durante la presentación de su perfume hace casi un mes. "Nunca la hemos llevado ninguno de los dos. Por cuestión de fotos y reportajes nos la tenemos que quitar para no perderla. Nunca nos la hemos puesto", le dijo Paula al colaborador.

Mientras, David sigue con la promoción de su último disco dando conciertos por España. Este fin de semana lo hacía en León, donde lanzó un mensaje a sus fans. "No es tan fiero el lobo como lo pintan, creedme. Mientras vosotros queráis, seguiré haciendo lo que más me gusta. Creo que es lo que mejor sé hacer. Y siempre, sin hacer daño a nadie, porque ese es mi estilo", dijo ante su público fiel. Además, muchas de las letras de sus canciones parecían claros mensajes a su todavía mujer y madre de su hija Daniella. Ya lo dijo hace un par de semana, su ruptura "no es definitiva".