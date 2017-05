Fonsi Nieto y Marta Castro se dieron el 'sí quiero' en Ibiza, un lugar muy especial para el novio donde pasa grandes temporadas y donde se casó por primera vez hace unos años con la modelo Ariadne Artiles. En esta ocasión el enlace fue civil al haber estado casado anteriormente. El lugar elegido fue el Hotel Xereca, en la localidad de Puig D'en Valls, donde ofició la ceremonia su alcalde. A parte de los novios, el gran protagonista fue Lucas, el hijo que tuvo en su relación con Alba Carillo, que fue el encargado de llevar las alianzas y apareció con un cachorro ante los 500 invitados que acudieron.

Para llegar al recinto era para necesario pasar un exhaustivo control debido a la exclusiva vendida a la revista Hola, que saldrá este miércoles en los quioscos. Aquí se podrá ver con todo lujo de detalles la decoración donde se realizó la boda así como las 500 velas que adornaban la piscina o las mesas de los invitados y demás.

A pesar de exigir traje largo y esmoquin, las mesas no estaban asignadas y cada uno se podría sentar donde y con quien quisiera. La cena no estaba servida, era necesario levantarse al buffet y cada uno se servía lo que más le gustara, ya que había diferentes especialidades, como comida japonesa, entre otras.

Hasta la isla balear fueron amigos y familiares de la pareja, como Alonso Aznar, Alfonso de Borbón, que llegó solo sin Eugenia Silva, el torero Miguel Abellán, Cayetana Guillén Cuervo, Carmen Morales y su marido Luis Guerra, Emiliano Suarez y Carola Baleztena, Luján Argüelles y su marido, Arancha de Benito, Juan Peña, y su novia Sonia González y la hermana Marta. Quien no podía faltar era el tío del novio, el gran Ángel Nieto. Una boda según me cuentan que a pesar del tiempo, que no acompañó demasiado, fue muy divertida y acabó bien entrada la madrugada.