A Melania Trump "le gusta" un tuit sobre cuánto odia a Donald Trump

Melania Trump es noticia... aunque quizá a su marido no le guste demasiado la razón. La Primera Dama de EEUU ha dado "me gusta" en redes sociales a un tuit en el que se afirma que no le gusta en absoluto lo que hace su marido Donald Trump.

El "like" en cuestión es a un tuit del escritor Andy Ostroy, en el que ella aparece el día del juramento de Trump haciendo expresiones un tanto nerviosas con la cara. Si bien desapareció al poco tiempo, existen capturas de pantalla, así como tuiteros y páginas web que certifican que ese "me gusta" efectivamente existió.

Seems the only #Wall @realDonaldTrump's built is the one between him and @FLOTUS #Melania #trump pic.twitter.com/XiNd2jiLUF