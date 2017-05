La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Rosa Belmonte, Paloma Barrientos y Daniel Carande para debatir la actualidad social. Centrada una vez más en Supervivientes, en lo bien que están rindiendo (a la hora de generar polémicas) algunos de sus concursantes... y en lo poco entretenida que está siendo la labor de Bigote Arrocet, inicialmente uno de los integrantes más prometedores, tal y como el propio Jorge Javier Vázquez ha señalado.

Y eso que, como se dijo en esRadio, "Bigote está reaccionando y ya está pescando". Pero lo cierto es que la pareja de María Teresa Campos está pasando más bien desapercibida. ¿Estrategia o simple despiste por parte del humorista chileno? La propia periodista señaló que el Bigote que se está viendo en el concurso es el que ella conoce en realidad, un hombre que no busca conflictos ni polémicas...

En todo caso, lo único cierto es que Gloria Camila –según Paloma Barrientos, la gran revelación del reality– y Alba Carrillo y su madre, Lucía Pariente, le están quitando espacio.

La modelo, por sacar ahora el tema de Feliciano López, algo que todo el mundo esperaba. "Alba ha hablado de Feliciano, ha dicho que lo que le haya hecho a ella se lo perdona, pero lo de su hijo no porque despareció pese a que le consideraba un padre". Una situación que extrañó al director de Es la mañana, Federico Jiménez Losantos... dado que su padre es Fonsi Nieto: "Encima de que [Feliciano] se portaba bien, ahora le echa la culpa".

En todo caso, y regresando a Bigote Arrocet, Barrientos explicó algunas de sus excentricidades, como que "no le gusta el pollo, aunque no es vegetariano". "Está acostumbrado [a esa clase de penurias] porque empezó a trabajar a los once años, y por eso tiene tanto aguante. Esa vida difícil es lo que le hace ser un superviviente".