Ivonne Reyes no va a tolerar más difamaciones de Pepe Navarro. La presentadora y exconcursante de Gran Hermano VIP protagoniza la portada de Diez Minutos para contarlo todo (de nuevo) sobre su relación con el periodista, y se ratifica en que no volverá a hacer pasar a su hijo por nuevas pruebas de paternidad.

"Pepe Navarro me pidió perdón por el daño que me hizo", dice la venezolana, que subraya de ese modo la doble cara, la pública y la privada, de Pepe Navarro en este conflicto. "Nos conocimos en El juego de la Oca. Pasábamos muchas horas juntos. En un principio yo no lo conocía, pero poco a poco fuimos intimando. Quedábamos en mi casa, él se tomaba Cardhú o un licor de hierbas, y así la relación fue surgiendo".

Ivonne define al Pepe de entonces como "atento y cariñoso", y señala que "lo pasaban muy bien". Dice la presentadora que en esa época estaba convencida de que Navarro estaba realmente enamorado de ella. "Fue una relación que comenzó en el 95 y acabó en el 99, aunque hubo una ruptura en medio que duró hasta ese verano, cuando nos volvimos a reencontrar y me quedé embarazada".

Ese reencuentro, "en la noche de San Juan en el ABC de Serrano", dio para varias semanas en las que tuvieron"al menos cuatro relaciones sexuales. Fue entonces cuando me quedé embarazada". "Pepe pasó muchas noches en mi casa. Además, nos fuimos de viaje a New York, por cierto, con una amiga suya periodista, y el padrino de Andrea. También estuvimos en Holanda".

Al final, la relación se rompió porque "siempre me daba largas". El periodista se negó a vivir con ella, siempre retrasaba sus proyectos por, según decía, falta de tiempo. "Cuando me di cuenta de que no estaba dispuesto a jugárselo todo, rompí. Fue un 31 de diciembre".

Para demostrar que tiene todo calculado, Ivonne habla sin tapujos de otras parejas que tuvo posteriormente, como el actor Aroldo Betancourt. Pero sigue convencida de que su hijo es del periodista: "Nunca pusimos precauciones, así que sabíamos que podía pasar. Las dos veces que me quedé embarazada me decía, entre otras cosas, que no era el momento". De modo que confirma que tuvo dos pérdidas. El propio Pepe Navarro la acompañó a las clínicas.

La entrevista, realizada con posterioridad a la emisión del programa de Mi casa es la tuya con Navarro de protagonista, da la oportunidad a Ivonne a responder a otras afirmaciones de éste. Como que cuando se quedó embarazada llegó a intermediar para que le dieran un programa de televisión. "Otra de sus fantasías. La única es verdad es que se rió de mí y se desentendió de todo. Me dijo que haría lo que fuera porque me fuera del país".

Por lo demás, Ivonne niega rotundamente que cogiese una servilleta de Navarro en una de sus últimas cenas para así obtener el ADN, y asegura que en todo caso quien las cogió sin permiso -de su hijo- fue él. Y desvela algo que no había dicho antes: "Voy a decirte algo que no he contado. Durante esas comidas él me propuso volver a tener relaciones, algo que yo no acepté. Fíjate si podría haber tenido oportunidad de "quitarle una muestra" cuando quisiera. Miente".