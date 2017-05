Marta Ferrusola, a Pilar Eyre: "¡Quiero hablar de la amante de mi marido!"

La periodista Pilar Eyre dedica su columna de opinión en la revista Lecturas al expresidente catalán Jordi Pujol y su mujer Marta Ferrusola. La periodista y la mujer del expresidente no solo son vecinas, sino que, además, trabajaron juntas en un programa radiofónico presentado por Odette Pinto.

Durante muchos años se rumoreó con la posibilidad de que otra mujer hubiera robado el corazón de Pujol, con la que se encontraría a espaldas de su esposa. "Aún recuerdo la que se armó cuando un lunes llegó y nos soltó indignada. ¡Quiero hablar de la amante de mi marido! Normalmente, departía durante una hora sobre temas cotidianos o aconsejaba sobre temas íntimos. Pero el día de autos, se colocó los cascos con fiereza, dio un golpe en la mesa y soltó: 'Se está diciendo que el presidente tiene una querida. Mi marido no es Tarzán ni Supermán, le dedica a Cataluña 24 horas, no hace caso ni a la familia, ¿y creen ustedes que se va a echar una amiguita?'", narra la periodista en la revista.

Ya en la calle, Pilar Eyre volvió a preguntar a Ferrusola sobre el tema: "Me confesó: 'Es una mentira como una casa que han hecho correr cuatro imbéciles'". No obstante, y a pesar de las negativas, le sorprendió la actuación de la mujer de Pujol durante los siguientes meses: "No sería verdad lo de la amante, pero a partir de entonces, doña Marta se cortó el pelo, se hizo mechas, se puso pantalones, acompañó a su marido a todas partes y del asunto nunca más se supo".