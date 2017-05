Todos los secretos y excentricidades de la boda de Fonsi Nieto y Marta Castro

Fonsi Nieto y Marta Castro por fin han cumplido su sueño de convertirse en marido y mujer este domingo en un paradisíaco hotel de Ibiza. Una puesta en escena estrambótica y estrafalaria como ya lo fue su anterior boda con Ariadne Artiles en el año 2005: un molino del siglo XV, un cachorro en medio de la ceremonia, 500 invitados o una fiesta circense. Hola fue la encargada de retransmitir en vivo en su web todos los detalles de la boda y este miércoles además se ha sumado una extensa exclusiva en su edición en papel. Más de 30 páginas de fotografías de los novios, la ceremonia y los invitados vip que asistieron al evento.

Cabezudos, bailarines, dj´s acompañados de violinistas, robots e incluso un alcoholímetro fueron algunas de las extravagantes ideas con la que los novios agasajaron a sus invitados entre los que se encontraban Miguel Abellán, Juan Peña, Sonia González, Estefanía Luyk, Arantxa de Benito, Cayetana Guillén Cuervo, Carmen Morales, Vicky Martín Berrocal y Blanca Romero.

Eso sí, Fonsi se ha mostrado más relajado que en su anterior enlace -donde había más seguridad que comensales- y no pidió a sus invitados el teléfono móvil, sí a los camareros, pero rogó en la invitación que no se hicieran fotos o vídeos durante la ceremonia.

Mila se retira, al quirófano

Mila Ximénez ha decidido pasar por chapa y pintura para mejorar su aspecto físico. A punto de cumplir 65 años, la colaboradora se retira durante unas semanas de los platós de televisión para someterse a un lifting endoscópico facial, una operación que según la revista Lecturas, "no deja ninguna cicatriz".

"Cuando firmé el contrato con Supervivientes, Jorge Javier me dijo que cuando volviera mucho más delgada me tendría que hacer un lifting porque se me iba a caer todo", afirma divertida en la revista. Después de semanas de inquietudes y nervios, la colaboradora ha decido a pasar por el quirófano y pedir su primera baja laboral tras ocho años ininterrumpidos en Telecinco.

Ivonne, más de lo mismo

Ivonne Reyes no está dispuesta a callar. La venezolana ha vuelto a las portadas de las revistas y no piensa desaprovechar el momento. Esta semana, abre la revista Diez Minutos en una entrevista exclusiva en la que vuelve a contar su relación con Pepe Navarro, desde cómo empezó hasta los últimos acontecimientos. Diecisiete años de conflicto que Ivonne quiere aclarar: "Nunca pusimos precauciones en nuestras relaciones. Las dos veces que me quedé embarazada me decía que no era el momento". "Cuando me quedé embarazada se rió de mí, se desentendió y dijo que haría todo para que me fuera del país".

Además, aprovecha las páginas de la revista para contestar a las palabras de Pepe Navarro en el programa de Bertín Osborne donde calificó su relación como "paterno-filial": "Sólo de pensar en el significado me produce asco. ¿Cómo se puede tener sexo y amor con una persona y luego decir eso?. En nuestros últimos encuentros Pepe bajó la cabeza y me pidió perdón por todo el daño que me había hecho".

Cóctel de noticias

La extrema sinceridad de Gloria Camila en Supervivientes debe de estar escociendo a Teresa Campos y Terelu Campos. La hija de Ortega Cano no se anda con tonterías y no duda en repartir estopa a las presentadoras. Y claro, si hablamos de dardos envenenados hacía el clan Campos, Lecturas se apunta la primera con el titular: "Teresa Campos me odia". Nada nuevo.

Irene Rosales posa por primera vez junto a su hija Ana –que comparte con Kiko Rivera- en la revista Semana. Entrevista aburrida y anodina, como la propia entrevistada: "Me ha salido una niña buena, como de todo desde muy chiquitita y no le hace ascos a nada. En es sentido estoy supercontenta".

Tras años de tregua, Belén Esteban vuelve a la carga contra Jesulín de Ubrique. El motivo vuelve a ser Andrea y las obligaciones del torero como padre en la educación de su hija. En un principio Jesulín se ofreció a pagar los estudios en el extrajero de Andrea, sin embargo, ahora se ha echado para atrás: "No tengo que dar explicaciones", dice. Pues vale, ya las dará Belén por ti a golpe de exclusiva.