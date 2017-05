A punto de cumplir 65 años, Mila Ximénez ha decidido retirarse durante unas semanas de los platós de televisión para someterse a un lifting endoscópico facial que va a quitarle unos cuantos años de encima. La colaboradora quiere dar un giro a su vida y para ello ha pedido su primera baja laboral en ocho años ininterrumpidos trabajando en Sálvame.

Es la primera vez que Mila se opera para rejuvenecer su aspecto y también es la primera vez que estaremos sin verla en pantalla durante tantos días seguidos –alrededor de un mes–. Tras muchas dudas e inquietudes, ha decidido someterse a una operación de última generación que borrará las arrugas de su rostro y no dejará ninguna cicatriz en su cara. "Cuando firmé el contrato con Supervivientes, Jorge Javier me dijo que cuando volviera mucho más delgada me tendría que hacer un lifting porque se me iba a caer todo", dice la colaboradora en la revista Lecturas. En el reality, Mila perdió 16 kilos en 12 semanas, kilos que ha conseguido no recuperar.

"Me sentía gorda y mayor. No tenía cremas, ni maquillajes, nada". Pero esto ya es pasado. Con este lifting, Mila culmina la metamorfosis que comenzó hace un año en su aventura hondureña. "Mi hija siempre está conforme con todo, soy una afortunada", cuenta emocionada sobre la reacción de su hija cuando se enteró de su operación.