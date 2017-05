Cuando parecía que la relación de Paula Echevarría y David Bustamante podría estar arreglándose –incluso ella subió fotos hace unos días a su cuenta de Instagram con la alianza del matrimonio– las familias están poniendo las cosas difíciles a la pareja. Según señalan algunos periodistas, el domicilio conyugal y la Primera Comunión de la hija estarían dinamitando la relación familiar.

Este miércoles, Antonio Rossi ofreció más datos sobre el conflicto familiar de la actriz y el cantante en El Programa de Ana Rosa: "Lo que ha sucedido es algo que suele suceder cuando rompen las parejas. Ya no hay necesidad de aguantar o hacer el paripé. Cuando ya la relación no es buena, se dicen todo tipo de cosas y se actúa de tal manera que al final acaba en enfrentamiento". El motivo principal de la guerra surge por el alojamiento de la familia de Paula Echevarría en el domicilio conyugal desde que se hiciera pública la ruptura: "Parece que David va a la casa como invitado y la familia empieza a decir que las cosas no son así. Dicen que la casa es también suya. Debido a los malos rollos, la familia de David ha decidido apartarse un poco y dejar al cantante respirar, para que reflexione sin presión. Prefieren alejarse y que no haya problemas".

Sin embargo, la periodista Sandra Aladro fue más allá y desveló la primera consecuencia del enfrentamiento: "Aunque ellos mantienen cierta cordialidad, la relación se ha deteriorado en las familias. Ya ha habido una consecuencia muy importante y se ha podido confirmar que la Primera Comunion de Daniella está organizada para celebrarse para el mes de junio en San Vicente de la Barquera (pueblo del cantante) para hacerla con una prima que vive allí. Era la ilusión de la niña. A raíz de estas tensiones, Paula ha dicho que ella no va a esa comunión y que, de hacerse, se hará en un territorio neutral que podría ser Madrid".