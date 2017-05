Amaia Salamanca ha sido elegida imagen de la campaña de verano de Women Secret porque, a pesar de haber sido madre por tercera vez, la última hace seis meses, su figura es envidiable. Según comentó la propia actriz, está en un momento profesional muy bueno, ya que protagonizará una serie para televisión, y también se le podrá ver en el festival de teatro de Mérida con La Orestiada, interpretando el papel de Electra.

La actriz reconoce que está feliz junto al empresario sevillano Rosauro Varo, con el que mantiene una sólida relación desde hace 7 años, y son padres de 3 hijos. Olivia, Nacho y Mateo, de tres años, año y medio y seis meses respectivamente. "Somos familia numerosa, en tiempo record", comentó.

Amaia reconoció que se siente muy satisfecha con los tres. "Si viniese un cuarto, no pasaría nada, el tener un bebé siempre es un motivo de alegría, pero de momento me planto. Además estoy muy contenta de haber vuelto a la vida laboral. Tengo la suerte de tener ayuda en casa, si no fuera así no podría levantarme a las 5,30 de la madrugada para ir a rodar", declaró.

La pareja no tiene ninguna prisa en casarse. "Rosauro y yo dejamos la boda para más adelante, siempre dije que quería tener hijos, y lo hemos conseguido. He formado una familia estupenda y eso es lo que vale", así lo definió.

Le gusta cuidarse, y hace deporte. "Ahora estoy con los abdominales, porque la tripita se te queda un poco flácida después del parto.

Este año se queda sin vacaciones a causa del trabajo. "La verdad es que no paro, y una opción es que Rosauro se vaya con los críos a alguna parte, se ocupa mucho de los niños porque yo paso mucho tiempo fuera. Según comentó, nunca se pone en topless en la playa. "No me atrevo. Sí lo haría en un sitio cerradito, en el que no me viera nadie, no me sentiría cómoda con alguien alrededor".