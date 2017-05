El veto a Marta González y el rumor sobre Marina Danko que arruinaron la despedida de Palomo Linares

La crónica rosa de esRadio ha contado con Beatriz Cortázar, Carlos Pérez Gimeno y Carmen Jara para analizar todos los temas de la actualidad rosa. Incluyendo la mala situación de la familia de Palomo Linares tras la muerte del torero. Y es que no hay testamento, y lo que quede de herencia va a tener que repartirse entre una familia rota a la que -tal y como aseguró Cortázar- "la muerte no ha conseguido unir".

La ruptura familiar tuvo lugar tras el divorcio de Palomo y la exmodelo y diseñadora de joyas Marina Danko, a principios de esta década, rompiendo 34 años de matrimonio. La periodista Beatriz Cortázar, amiga personal del matador, certificó en esRadio que la reconciliación con sus hijos -que acabaron poniéndose de parte de su madre- iba a ser algo imposible. "Era un hombre de principios enraizados, dijo que a sus padres les puso una casa con su primer sueldo, y que nunca le faltó al respeto a su familia. Y que a él se lo habían faltado. Así fue hasta el día de su muerte".

En estas circunstancias la mediación era imposible. "Ahora, a sus hijos les duele que nadie les avisase de que estaba tan mal, porque ya estaba sedado en el hospital cuando ellos llegaron. Un reproche a la viuda Concha Azuara que viene también por sus declaraciones a pie de hospital. "Aunque Concha quizá no debía meterse, también es cierto que fue su mujer los últimos cuatro años, y que vivió con Sebastián todo".

Pero también se produjo al menos otro suceso desagradable para los implicados. Uno de los hijos de Palomo, Miguel, estuvo casado con Marta González, en un matrimonio que tampoco acabó bien. "Marta, que estuvo cerca de Sebastián, se pasó a Marina y le pareció una nueva traición. Miguel y ella acabaron muy mal, y cuando llegó al tanatorio, él no le dio permiso para entrar porque consideró que no pintaba nada". Tras el "enorme disgusto" de González, pudo sin embargo entrar a dar el último adiós al matador, Miguel optó por salir del tanatorio para que ella pudiera entrar sin tener que coincidir con su ex.

Por su parte, y pese al nefasto estado de su relación, "Marina mandó dos coronas enormes. Tenían una relación pésima, un acuerdo forzado para terminar. Sebastián siempre pensó que había influido a sus hijos". Existe además un rumor que fue desmentido por la periodista en esRadio: "Ahora se dice que Marina pagó los gastos del tanatorio y la incineración. Me extraña, porque ahí estuvieron todo el tiempo los Lozano", sus apoderados, amigos, padrinos y tesoreros a lo largo de toda su carrera, y para quienes Palomo era como "su hijo".