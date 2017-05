José Fernando se convierte en padre entre problemas con la Justicia

La hija que esperaban José Fernando Ortega y su novia Michu ha nacido este jueves en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, tal y como anunció María Patiño a través de un mensaje de Twitter. La niña llegó después de que la madre pasara varios días ingresada en el hospital por los problemas que estaba sufriendo durante la última etapa de su embarazo, que desde el principio se esperaba que fuera de riesgo. El bebé ha llegado al mundo mediante cesárea y ha pesado poco más de dos kilos, por lo que se encuentra en la incubadora.

Ortega Cano es abuelo de una niña !!!! Más novedades esta tarde en @salvameoficial — Maria patiño (@maria_patino) May 4, 2017

Sin embargo, la niña no llega en el mejor momento. José Fernando tiene una orden de alejamiento de 200 metros sobre la madre de su hija que no le permite estar cerca de ella. Una sentencia que el hijo de Ortega Cano se ha saltado hasta en cuatro ocasiones y que le ha llevado a pasar por el calabozo. Por tanto, para ver a su hija deberá esperar a que un intermediario le entregue a la pequeña para conocerla.

El nacimiento llega además con mucha inestabilidad en el entorno familiar, ya que José Fernando no parece estar preparado para darle un ambiente de estabilidad a su hija. Su abuelo sigue recibiendo disgustos que no le sientan bien a sus problemas de corazón y es posible que la dirección de 'Supervivientes' le notifique la noticia a Gloria Camila. Es sabido que Michu no gusta a ninguno de los dos y creen que es mala influencia para JoseFer. ¿Cómo reaccionará su hermana?