Rocío Carrasco confiesa por qué dejó de hablar a sus hermanos

El paso de Gloria Camila por Supervivientes ha vuelto a poner en el disparadero a su hermana Rocío Carrasco. Durante años, la hija de Rocío Jurado intentó mantenerse en un segundo plano, incluso acudió a los juzgados para dejar de ser un personaje público. Ahora, de nuevo convertida en personaje habitual de las revistas y programas del corazón, Rocío ha dado permiso a su entorno más cercano para hacer público el motivo por el que no se habla con sus hermanos José Fernando y Gloria Camila.

Según contó el periodista Antonio Rossi en El programa de Ana Rosa, el entorno cercano a la presentadora asegura que "ella nunca se ha sentido vinculada a esos niños". "En el momento en el que vienen a Madrid, ella ya tiene una familia y no vivía con su madre. Ella ya tenía sus propios problemas y cree que no se la puede responsabilizar de una cosa que no va con ella. Rocío ya tenía problemas con su hijo menor, con su matrimonio y la adopción fue una decisión de su madre. En el momento en el que Rocío Jurado falta, esos niños tienen un padre".

Sorprende la frialdad con la que Rocío habla de sus hermanos, pero el periodista va más allá contando un hecho sucedido poco después de mudarse José Ortega Cano con sus hijos a Madrid: "Hay un momento en el que Ortega Cano le pide un favor. Ella lo intenta, pero finalmente no lo cumple. Gloria vino a Madrid obligada y a estar con la familia de su padre y la separan de su ambiente. El padre pide a Rocío que esté vinculada con ella, pero no hay manera. Rocío se lavó las manos diciendo que no tiene responsabilidad ninguna con ellos".