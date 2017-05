La reacción de Cristina Pedroche a una controvertida pregunta de Pablo Motos

Dos de los personajes televisivos más criticados por los espectadores y las redes sociales se reunieron este jueves en El Hormiguero. Pablo Motos volvió a invitar a su programa a Cristina Pedroche, que acudió para presentar su nuevo programa Dentro de en La Sexta. Hace unas semanas, el presentador fue noticia después de su entrevista a las actrices que protagonizan la serie Las chicas del cable.

Una charla que muchos calificaron de "machista": "Enseguida hablamos de la serie, pero estábamos discutiendo en el pasillo una cosa y os la quiero preguntar así de sopetón. Es una pregunta que todo el mundo se hace a sí mismo por lo visto sobre las chicas. ¿Vosotras sabéis bailar reggaetón?", preguntó a las invitadas Pablo Motos. La actriz Blanca Suárez se indignó porque no escuchó su discurso a favor de la mujer y se distraía preguntando cosas como: "¿Cuántos pendientes te caben en la oreja?.

La visita de Cristina Pedroche, aunque fue más amable y menos bochornosa, ofreció un momento tenso cuando el presentador preguntó a la invitada si era cierto que está planeando ser madre junto a su actual pareja, el chef Dabiz Muñoz. Como es habitual es sus declaraciones, la colaboradora de Zapeando reivindicó la libertad de la mujer y cuestionó al presentador y la obsesión por insistir siempre en la misma pregunta: "No queremos ser padres ahora porque los dos amamos nuestra profesión. Soy muy joven y tengo 28 años y si tengo hijos quiero cuidarlos yo y no que se queden con mi madre o con mi suegra. Así no. De todas formas, ¿por qué esta obsesión de que las mujeres tengan que ser madres? Hay gente que te pregunta que si me perdería la experiencia. Pues no lo sé. No me gustan los caminos preestablecidos, me gusta seguir el mío propio". Un alegato que desencadenó un gran aplauso en plató e hizo enmudecer al presentador.