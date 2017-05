La prueba con la que Julián Muñoz quiere meter en la cárcel a María Patiño

La eterna enemistad de Julián Muñoz y María Patiño ha hecho que vuelvan a verse las caras en el juzgado a raíz de una demanda que el ex alcalde de Marbella interpuso a la periodista hace diez años. Julián Muñoz también demandó al programa donde se vertieron las acusaciones, Dónde estás corazón, a la cadena que lo emitía, Antena 3, y a la productora, Cuarzo. Para todos ellos pide pena de cárcel así como una indemnización de 400.000 euros.

Según el ex alcalde, todos ellos expusieron de manera pública un documento "conseguido de manera ilícita". En él se puede leer una carta escrita por Isabel Pantoja y que según Julián, no pudo salir de su entorno,por lo que tuvo que ser robada.

Según ha publicado El Español, fuentes conocedoras del caso aseguran que el ex alcalde de Marbella cuenta con una prueba clave que podría ser determinante para el juicio: el registro de llamadas que efectuó Julián Muñoz durante su estancia en prisión, en 2007.Con ellas, podría demostrar que la filtración del documento manuscrito de IsabelPantoja no salió del entorno del ex alcalde ni del de la propia cantante, sino que se habría obtenido mediante una procedencia ilícita.

Este viernes, los implicados acudieron al juzgado de lo penal número 5 de Madrid para declarar en el juicio, incluido Jaime Cantizano, presentador de DEC. A la salida, el abogado de Patiño se mostró confiado y convencido de la inocencia de su defendida. Además, la colaborada habló con las cámaras de Sálvame y manifestó que ella siempre ha contado la verdad y que quedó muy satisfecha con su declaración.