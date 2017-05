¿Qué misterio esconden los pendientes de doña Letizia?

Desde enero la reina Letizia se ha aficionado a llevar unos pendientes de diamantes y rubíes cuyo origen es desconocido. La Reina ya no luce joyas de pasar o heredadas de la reina Sofía. A comienzos del año pasado pasó a lucir joyas más importantes y menos bisutería. Algo que se hizo más evidente el pasado mes de febrero cuando Letizia lució por primera vez la tiara de Lis y dos pulseras que pertenecieron a la reina Victoria Eugenia.

La primera vez que lució los nuevos pendientes de diamantes y zafiros durante una cena por el 30 aniversario del diario económico Expansión, que tuvo lugar el pasado 7 de febrero. Con el pelo recogido y un look más sobrio de lo habitual, intento que sus nuevas joyas destacasen. Según publica LOC, fuentes de Casa Real aseguran que "los pendientes están en el joyero de la Reina desde hace tiempo y son de su propiedad". "Si se hubiera tratado de un regalo, tendría que haber cumplido las normas de transparencia impuestas por Felipe VI y ser catalogados y recogidos en la lista de regalos oficiales".

Se barajan dos teorías que pueden explicar la procedencia de los pendientes: según la tradición de la monarquía Al Saud, cuando un monarca de otro país visita Arabia Saudí, se le regalan todo tipo de joyas y lujos. Por lo que es muy posible que se las regalaran a Don Felipe cuando visitó el país el pasado mes de enero, tres semanas antes de que Letizia los estrenara. Otra posibilidad es que sea un regalo de propio rey Felipe por alguna fecha importante.

Según publican, La Otra Crónicase ha puesto en contacto con los principales proveedores de joyas reales, quienes han negado su autoría. No son de Ansorena, que tiene una gran relación con la Casa Real. Tampoco los ha diseñado Cartier, ni Suárez, ni Tiffany's. La casa de subastas Sotheby's, de acuerdo con su política de privacidad, no podía verificar si han salido de algún remate, aunque no aparecen en ninguno de sus catálogos. Por último, la joya tampoco aparece en ningún catálogo de Christie's.