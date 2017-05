El musculoso Julián Contreras sigue siendo el mismo: "Ni con este cuerpo ligo"

En la revista ¡QMD! Eugenia Martínez de Irujo nos presenta su nuevo "bollo-cao" (así lo define la revista). Se trata de Narcís Rebollo, un importante ejecutivo musical separado y con dos hijos que ejerce el puesto de presidente en Universal Music España. La parejita ha realizado un romántico viaje a Argentina después de oficializar su relación la pasada Feria de Abril. Llevan saliendo meses. Además, Rocío Carrasco contesta –y de qué manera– a Gloria Camila tras sus ataques en Supervivientes.

Pero lo que más llama la atención es el posado con su nuevo físico de Julián Contreras, que se ha machacado en el gimnasio eliminando todas las grasas de su cuerpo... pero no la pena ni el dolor: "Ni con este cuerpo ligo", dice contundente el hijo de Carmina. Julián posa en el gimnasio y sin camiseta, mientras tensa sus músculos y sonríe sin enseñar los dientes. "Me debía a mí mismo estar bien y verme bien", dice, confesando que al principio "se mataba en el gym de manera compulsiva", pero ahora ha logrado encarrilar el tema. ¿Su secreto? "Constancia, afán de superación y compromiso con uno mismo". Habla de nuevo de su depresión, "un infierno indescriptible" del que, precisamente, le ha ayudado a salir el ejercicio físico, y desmiente las acusaciones de homosexual por acudir a First Dates: "No lo soy, pero lamento mucho que la gente piense que es algo que haya que ocultar".

En Pronto, la revelación de La Voz Kids. Los gemelos Antonio y Paco nos descubren su día a día y muestran su vídeo en la web de la revista. Además, las hijas deBimba Bosé aparecen muy felices con su padre y la nueva novia de éste, la actriz Bárbara Lennie. Dora y June se llevan de maravilla con la actriz, galardonada con un Goya por Magical Girl. Ortega Cano, mientras tanto, ha sido abuelo de una niña, María del Rocío. Se trata del hijo de José Fernando y Michu, que llega en el peor momento para el joven. El bebé nació en el Hospital Virgen del Rocío por cesárea y pesó 2,136 kilos.

En Interviú se desnuda en portada Ana Garrido, "la mujer que sí destapó la Gürtel". La exfuncionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha vivido un calvario desde que un día decidió negarse a secundar las órdenes ilegales del alcalde. Y ahora, represaliada, se desnuda en un "posado sorpresa" –así lo define ella– para asegurarse de que no la olvidemos.