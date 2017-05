Tamara Gorro ve la luz tras un infierno personal

El Sábado Deluxe recibió a una exultante Tamara Gorro ya que la extronista de Mujeres y hombres y viceversa acaba de anunciar que va a ser mamá, en esta ocasión sin recurrir a la gestación subrogada. Y por ello, la mujer del futbolista Ezequiel quiso compartir con todos su feliz momento.

Tamara Gorro apareció en plató muy nerviosa y es que la embargaba la ilusión por la gran noticia. Pero no solo iba para contar todo lo bueno que le ha ocurrido sino que, en estos momentos de alegría, la mamá de Shaila recibió también una malísima noticia: la muerte de su mejor amigo, un palo que le está costando superar.

Sin embargo, la noticia de que va a ser mamá tras estos duros momentos ha hecho que la joven desee con más ganas todavía que sea un hijo para así poder llamarle como su gran amigo fallecido, Antonio.

"¿Y si yo lo intentase?" Así empezó a plantearse intentar quedarse embaraza ella misma, en vez de hacerlo por gestación subrogada. "Si tu pareja no está contigo, no puedes hacerlo sola, porque esto juega muy malas pasadas". Tamara Gorro ha relatado cómo ha sido todo este proceso, en el que es fundamental tener el apoyo de una pareja.

Una odisea que no ha sido nada fácil (intentó quedarse embarazada hasta en 18 ocasiones), a lo que tuvo que añadir los momentos pasados por la muerte de su amigo Antonio. "Antonio llevaba a mi lado quince años, se convirtió en el padre que yo nunca tuve. Estoy convencida de que este bebé me lo ha mandado él", dijo emocionada.

La extronista se enteró de la muerte de Antonio cuando se encontraba en Los Ángeles para que le hiciesen la tranferencia de embriones. "Justo dos días antes yo había hablado con Antonio. Él era el único que lo sabía con su mujer, ellos han luchado por la gestación subrogada y son los tutores de mi hija allí". "Yo quería volverme para aquí, no quería continuar, pero mi amiga María me sentó y me dijo: 'Si no lo haces por ti, hazlo por él'".

El embarazo, sin embargo, va a obligar a Tamara a ponerse algunos límites, dado que el médico le ha recomendado no tener sexo durante unos meses. "Mi embarazo no es de alto riesgo, pero me han dicho que ahí hay un problema, que no se sabe cuál es y que evite excitarme y mantener relaciones", dijo la mujer de Ezequiel Garay.