El 88 cumpleaños de América no pudo ser mas divertido. No fue exactamente una reunión de famosos sino más bien de amigos. Fue una noche mágica, en la que se respiraba un ambiente insuperable, en el Casino de la Gran Vía de Madrid, donde a la anfitriona le gusta ir a jugar de vez en cuando al bingo unos cartones, según me comentó Alaska.

América está cada día más joven y con más energía. Estaba sentada como una reina, en el salón donde se celebró la fiesta, rodeada de gente que iba acercando para saludarla, y entregarle su regalo, el lugar parecía un bazar de la cantidad de bolsas que había a su alrededor. Pendientes de ella en todo momento, su hija y su yerno Mario Vaquerizo, al que adora. No faltó ni el más mínimo detalle.

El grupo al completo | Archivo

America estaba pletórica atendiendo a todo el mundo y disfrutando de su noche, pero cuando llegaron los mariachis y le cantaron "Las Mañanitas", se emocionó. Fue un momento muy bonito. Todos los presentes cantamos a coro algunas rancheras, y fue muy divertido. A continuación la tarta, con sus velas, que América apagó de un soplido tras recibir una fuerte ovación , con el correspondiente cumpleaños feliz.

Las Nancys Rubias, al completo, Nacho Canut, y Topacio Fresh, recién llegada de Buenos Aires, donde ha estado pasando unos días para también acudir al programa de Mirta Legrán, estuvieron presentes. "Lo he pasado muy bien, y la cabeza que tiene esa mujer es privilegiada. Tiene 91 años, lleva más de 50 haciendo el mismo programa, y es una líder". Una noche irrepetible, y es que con anfitriones así, el listón lo dejan muy alto. Felicidades.