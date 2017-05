Entre la Feria de Sevilla, fiestas en la noche madrileña y demás salidas nocturnas, Chabelita está disfrutando de su juventud y soltería. Sin embargo, algunas compañías no le estarían favoreciendo demasiado, como la de su "amigo especial" Fausto Cabrera, que según desvelaron los colaboradores de 'Sálvame', habría filtrado unas fotografías muy comprometidas con intención de venderlas.

Las imágenes están ya circulando aunque todavía no han sido publicadas por ningún medio. ¿Ha traicionado Fausto a su amiga íntima? Anabel Pantoja ya ha visto las fotos y aunque en un principio negó que se tratara de Isa Pantoja, las dudas empezaron a asomar. Anabel cree que sería una jugada bastante sucia por parte de Fausto. "Si esto es verdad, no te voy a decir lo que tienes que hacer con las fotos, pero ten un poquito de respeto. Muchas veces en el plató intento suavizar la historia pero estas cosas me enervan", dijo, a lo que Kiko Matamoros le contestó que esas fotos no están hechas contra su voluntad. El colaborador además le recordó que tanto Isa como su familia estaban advertidos de los problemas que le traería Fausto.

El divorcio se complica

La todavía suegra de Chabelita habló este martes en El programa de AR sobre el polémico divorcio de su hijo Alejandro Albalá. Para empezar, Paz Guerra comentó que la demanda no ha sido admitida a trámite porque tenía que haber sido interpuesta en otro juzgado, pero ella está "segura de que hay más cosas detrás que la otra parte no va a reconocer. El último domicilio conyugal de la pareja es Espartinas (Sanlúcar la Mayor), por lo que el Juzgado de Sevilla se ha declarado incompetente.

Además, Paz Guerra confirmó que su hijo firmó un contrato de confidencialidad con Isa Pantoja: "Yo tengo un contrato y sabes muy bien de lo que hablo. ¡Lo tengo yo!", aunque no desveló detalles de dicho documento. "Es una niña a la que le gusta manipular y atar demasiado lo que tiene con ella y eso no es sano. Es una persona que intenta controlarlo todo y peca un poco de soberbia y es un poco complicado tener una convivencia", comentó.