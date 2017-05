Malena Costa anuncia con un desnudo integral cómo se enteró de su embarazo

Malena Costa ha contado por primera vez a sus seguidores de Instagram cómo se enteró de que estaba embarazada por segunda vez del futbolista Mario Suárez: "Estábamos en Mallorca y en una cena con amigas hablando de embarazos. Me di cuenta de que llevaba unos días de retraso y una amiga me dijo que me descargase una aplicación para controlármelo, porque yo no lo suelo mirar demasiado. En cuanto puse las fechas en la aplicación me ponía que llevaba una semana de retraso, yo pensé que igual me había equivocado poniendo fechas, pero ya se me quedó la mosca detrás de la oreja así que al día siguiente fuimos a comprar un test de embarazo y voilá. Enseguida salió que estaba embarazada de más de tres semanas".

Para acompañar el texto, ha compartido una fotografía de su primer embarazo – en el octavo mes de gestación de la pequeña Matilde - en la que aparece completamente desnuda. "Cuando vimos que de nuevo estábamos embarazados nos quedamos los dos con la boca abierta, días atrás habíamos avisado de la fecha de nuestra boda a algunos invitados ya…Fueron unos segundos, minutos, de pensar millones de cosas, de si esta vez ya nos casábamos pero con bombo o si lo aplazábamos. Al final decidimos aplazarlo de nuevo, ahora no sabemos ni cuándo ni dónde y no es una prioridad para nosotros la boda porque tenemos muchas cosas en las que centrarnos y pensar que dos peques que se llevan tan poco entre ellos van a dar mucho trabajo y queremos disfrutarlos al cien por cien. La verdad que para una pareja no hay mayor proyecto o enlace de futuro que formar una familia y como siempre habréis escuchado, es totalmente verdad que las prioridades cambian por completo".

A pesar de haber tenido que aplazar su boda en dos ocasiones a causa de los embarazos, la pareja espera con ilusión la llegada de su segundo hijo.