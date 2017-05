La verdadera razón por la que Alba Carrillo no ha abandonado 'Supervivientes'

Tres días bastaron para que Alba Carrillo meditara su decisión de abandonar Supervivientes y finalmente decidiera quedarse en Honduras. Y es que, según publica la revista Lecturas, abandonar el concurso habría supuesto una ruina para la ex de Feliciano López y no le ha quedado otra que recular en su decisión de volver a España. La publicación asegura que fuentes cercanas a la concursante señalan que salir supondría una debacle económico del que le hubiera costado mucho salir.

La modelo firmó un contrato con la productora del reality que la obligaría a pagar más de 100.000 euros de penalización si se va antes de que el público decida su expulsión o tenga que abandonar por una causa de fuerza mayor o justificada. La revista desvela el elevado sueldo de Alba, que alcanzaría los 26.000 euros semanales y su abandono, además de hacerle perder todo lo ganado, le haría contraer una cuantiosa deuda con la productora. Por ello se entiende la reacción de la familia desde España, que intentaron calmar a madre e hija y les insistieron en pensar bien su decisión. De hecho, la modelo nunca ha ocultado el motivo económico de su participación en la aventura de supervivencia: "Tengo un hijo que tiene que comer todos los días".

Su marcha de Honduras no solo hubiera supuesto un problema económico, sino que la cadena no estaría dispuesta a perdonar su actitud e incluso podrían cerrarle las puertas para trabajar en el futuro. No es la primera vez que la modelo abandona un plató de Telecinco, hace unos meses dejó su trabajo en El debate de GH VIP tras una fuerte discusión con Ylenia. "Tengo miedo de desquiciarme", declaró antes de partir. Pues parece que finalmente sus temores se han hecho realidad, en parte gracias a la actuación de su madre Lucía Pariente, y en las primeras semanas de concurso tan solo hemos visto de ella gritos, inestabilidad emocional y lágrimas. ¿Logrará permanecer en el concurso ahora que su madre ha vuelvo a España?