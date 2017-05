Penélope Cruz no tuvo más remedio que comparecer ante los medios tras hacerse públicos los problemas que tiene que resolver con Hacienda su marido Javier Bardem.

Como era de esperar, la actriz estuvo esquiva ante la avalancha de medios que acudieron, no por apadrinar la firma de bolsos y maletas de la firma Carpisa, sino por la expectación que ha provocado el tema fiscal de su marido, a quien el Tribunal Supremo ha condenado a pagar 150.000 euros como consecuencia de dos supuestas infracciones en sus declaraciones de la renta en los años 2006 y 2007.

Una vez sabido el hecho, el actor no tardó en enviar un comunicado a los medios de comunicación, en el que aseguraba estar al día de cualquier tipo de impago, que sus obligaciones con el fisco estaban perfectamente y que estaba dispuesto a seguir cumpliendo con ellas. "La irregularidades se resolvieron hace unos años, y se liquidó en su momento, tanto las diferencias como las sanciones, las cuales estimamos pertinente recurrir", decía el escrito.

La actriz fue rotunda y zanjó el tema. "No hablo de ese asunto, Javier ha enviado un comunicado", después de haberlo dejado tan claro, no tuvo problema alguno en responder otro tipo de preguntas.

Acaba de terminar el rodaje de la película Escobar, dirigido por Fernando León de Aranoa, y que está basada en el libro de memorias de la periodista colombiana Virginia Vallejo, que mantuvo una relación con el capo de la droga de Colombia Pablo Escobar en los años 90. Penélope y Javier han interpretado el papel de ambos, poniéndose de nuevo juntos delante de las cámaras, como hicieron hace años en el film Jamón Jamón. "Han sido dos papeles muy difíciles, a la vez que intensos. No tenemos fecha cerrada para el estreno, pero creo que será para final de año. Ya he visto un primer montaje, y pienso que va a estar muy bien la película, porque refleja muy bien el horror del mundo del narcotráfico. Hay escenas muy duras y no fueron fáciles de rodar. El conseguir hablar con acento colombiano ha sido muy difícil" declaró.

La actriz, en la actualidad está rodando la tercera temporada de la serie estadounidense American Crime Story, en el que da vida a la diseñadora Donatella Versase. Una entrega centrada en el asesinato del famoso diseñador. "Me supone mucha responsabilidad porque la conozco y la tengo mucho cariño, no nos hemos visto mucho pero eso da lo mismo", afirmó.

Penélope hace unos días cumplió 43 años. "Así es, lo celebramos en familia, a esta edad es muy importante gozar de buena salud, y afortunadamente la tengo, al igual que una familia maravillosa y un trabajo que me hace feliz".