Isabel Pantoja no remonta y se ve obligada a tomar la decisión más difícil de su vida

Isabel Pantoja no levanta cabeza. Tal y como cuenta la revista Lecturas, la tonadillera se recupera en Cantora de la rotura de un dedo. Pantoja se fracturó una falange cuando subía las escaleras de su casa y se dio un fuerte golpe con un escalón que le desencadenó la fractura de un dedo del pie. Ahora, la tonadillera debe de guardar reposo y recuperarse para su concierto de junio en Sevilla.

Pero no es el único mal que persigue a la cantante. Dice la revista que Pantoja no tiene apenas contratadas galas a pesar de que ha rebajado su caché. Isabel esperaba hacer frente a sus deudas con las ganancias de su nuevo disco Hasta que se apague el sol, sin embargo sus expectativas de fortuna no se han cumplido debido a la escasa venta y descargas del álbum. En principio se habló de un contrato con Universal de 80.000 euros por actuación, del que aún queda pendiente uno en Sevilla, sin embargo han tenido que realizar una rebaja sustancial debido a la falta de contratos para su gira de verano.

Este "resurgir artístico frustrado" –así lo califica Semana– y la deuda de casi dos millones con Hacienda, que parece que no van a subsanarse con su gira Hasta que se apague el sol, están dando al traste con las ilusiones de Pantoja. Las nuevas citas con el caché rebajado no se acaban de materializar por lo que no consigue mejorar los números económicos de la gira.

Por este motivo, se ha visto obligada a poner a la venta su casa de Sevilla, en la que "vivió su amor con Paquirri y resurgió tras su duelo". Una de las decisiones más difíciles en la vida de la tonadillera solo explicable por la elevada deuda con Hacienda, que ha terminado acorralándola. Hasta ahora, nunca había querido desprenderse del piso, manteniéndolo al margen de hipotecas, donde aún guarda muebles, cuadros y fotografías de su época junto al torero.