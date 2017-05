Antonio David pide una pensión de 5.000 euros a Rocío Carrasco

El enfrentamiento en los tribunales de Antonio David Flores y Rocío Carrasco está lejos de finalizar. El ex de la hija de Rocío Jurado pide una pensión de 5.000 euros para sufragar los gastos de sus dos hijos en común, que viven con su padre de manera voluntaria.

Las dos demandas interpuestas por Rocío Carrasco, una en violencia de género y otra en alzamiento de bienes por presunta ocultación de patrimonio, amenazan con ponerle las cosas realmente difíciles al ex guardia civil.

La pensión que demanda Antonio David se justifica en los gastos del cuidado de sus hijos, pero tal y como explicó El Programa de AR, es difícil que prospere. No solo no ha sido admitida en primera instancia sino que, tras un segundo intento, la juez se han inhibido y ha llevado la solicitud a violencia de género. El abogado de Antonio David lo ha definido como una "cuestión procesal".

En todo caso, da la medida de lo evidente del enfrentamiento, en el que ambos se acusan de daños económicos y morales de gran importancia. Antonio David, de hecho, podría acabar en la cárcel debido a la importancia de los cargos interpuestos contra él.

Detrás de todo esto, la igualmente nefasta relación de Rocío Carrasco con su otro entorno familiar, el de los Jurado. José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, ha escrito un libro que de momento no tiene fecha de publicación, en el que desvelaría todos los jugosos secretos que dejarán en evidencia a Rociíto. "Lo he escrito para acordarme de una serie de cosas que han pasado. Soy el que habla más claro y no me muerdo la lengua, soy sincero", manifestó a los micrófonos de El Programa de AR.