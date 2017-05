Un "demoledor" audio de la madre de Alba Carrillo deja sin palabras a Jorge Javier

Lucía Pariente se ha convertido en la nueva estrella de Telecinco. La madre de Alba Carrillo ha pasado a ser el personaje del corazón que más tiempo ocupa en la parrilla de la cadena de Fuencarral. Este miércoles, Lucía volvía a ser la protagonista de Sálvame tras su abandono de Supervivientes y su descafeinado enfrentamiento con Kiko Matamoros la noche anterior. Mientras los colaboradores discutían y cuestionaban la actitud sosegada de la madre de Alba Carrillo en su charla con Jorge Javier Vázquez, Kiko Hernández desveló que tiene en su poder una grabación que, según contó, sacaría a la luz su peor cara. Uno a uno fueron escuchando la grabación, dejando boquiabiertos a la mayoría de ellos:"Es rotundamente inmoral", dijo Matamoros.

"Durante la entrevista, era una mujer nerviosa, destrozada y muy hundida", comentó Jorge Javier compadeciéndose de la entrevistada. Sin embargo, Kiko Hernández le advirtió sobre el documento que tiene en su poder y podía hacerle cambiar de opinión. El colaborador y el presentador salieron del plató para escuchar el audio. El rostro de Jorge Javier Vázquez cambió y enmudeció. "Es lo más asqueroso que he tenido que escuchar en este teléfono", dijo Hernández. Después de varios minutos sin hablar, mirando a cámara ojiplático, el presentador se mostró prudente en su comentario: "Esto no varía mi opinión sobre el trabajo que hice ayer. Yo volvería a hacer la entrevista que le hice. No creo que por escuchar el documento variara mi opinión. Yo, la Lucía Pariente que tenia a mi lado era una mujer nerviosa y hundida".

Kiko Hernández, que ha sido muy duro con Fonsi Nieto a lo largo de estos años, le mandó un mensaje: "Te pido disculpas si alguna vez me he pasado contigo, pero después de escuchar lo que he escuchado, lamento y siento todo lo que has tenido que pasar en tu vida al lado de esta persona. (…) Yo he defendido a Lucía en Supervivientes, pero hay cosas que dejan mucho que desear de ella como persona. Este documento muestra cómo es en su casa". "Supongo que defenderá los derechos que le corresponde y los derechos de la gente que tiene obligación de defender", aclaró Kiko Matamoros.