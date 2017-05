Rosanna Zanetti vive en España desde hace casi dos años. El mismo tiempo que no ve a los suyos, que residen en Venezuela. "Sufro mucho por lo que está viviendo mi familia, pero al mismo tiempo estoy muy orgullosa, porque ellos están activos en todo este proceso. Espero que esto pase pronto, porque merecemos un país mejor y que la gente tenga una mejor calidad de vida. Es terrible que los niños mueran por desnutrición". Así de clara se mostró la novia de David Bisbal en la presentación de los nuevos productos solares, de cara al verano, de la marca Hawaiian Tropic.

La modelo confesó lo feliz que se siente junto al cantante. "Me gusta mucho la playa y el verano, y la zona de Almería me encanta. Allí será donde David comenzará su gira este verano, y yo le acompañaré. España me gusta mucho, estuve hace años, y la gente es super amable". Y sobre David: "Estamos muy bien juntos, y de momento no pensamos en boda convencional, ya hemos dado el primer paso al habernos hecho pareja de hecho. Tenemos como es lógico proyectos de una vida en común, y en su momento nos casaremos. El vestirme de blanco es un hecho simbólico, lo que de verdad de me ilusiona, es compartir mi vida con él", explicó.

Zanetti, tiene planes de continuar su carrera como actriz, pero de momento, lo está enfocando más por la parte de la moda. "David me apoya en todo lo que hago, y le encanta que ejerza mi carrera. No descartamos tener hijos en un futuro". "Tanto a David como a mí nos encantan los niños, no sé lo que tardaremos en encargar uno, lo que sí es cierto es que con Ella, la hija de David, me llevo muy bien. Los dos intentamos preservar nuestra intimidad, no nos gusta convertir nuestra vida en un reality", declaró.

La venezolana confesó que una de las cosas que más le enamoró de Bisbal fue su disciplina, y sus valores personales. "Es una persona a la que admiro en todos los aspectos", así lo definió.