Elsa Pataky desvela quién es la supuesta amante de su marido

Elsa Pataky y Chris Hemsworth están pasando por una mala racha... o al menos eso es lo que intentan hacer ver algunos medios. Primero fueron una fotografías que publicó la revista NW en las que se veía cómo el matrimonio tuvo una monumental discusión en plena calle. Esta semana, Cuore llevó a su portada el titular "Crisis por una morena" con unas imágenes de "la intrusa" que se ha puesto en medio de uno de los matrimonios más estables de Hollywood.

La publicación rosa se preguntaba si esta misteriosa mujer es la culpable de la pelea entre Elsa y Chris. El actor aterrizó en España acompañado de su entrenador personal, una pareja de amigos y una mujer morena desconocida. Al parecer, llegaron en su avión privado, comieron en un famoso restaurante de Barcelona y luego se separaron para reencontrarse en el aeropuerto.

Es ahora cuando Pataky ha decidido decir basta y acallar los rumores de crisis que cada vez va a más. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, con una imagen promocional de su marido para una conocida marca de relojes bajo el hashtag #DontCrackUnderPressure, es decir, no se rompe bajo presión. A la foto le acompaña con unas reveladoras palabras: "No te preocupes cariño, yo también estaría enfadado si algunas revistas siguen empeñados en separarnos!! aparentemente no puedes estar rodeado de ninguna mujer ni siquiera tu agente", palabras que concluyó con las etiquetas #tequiero #teveomañana.