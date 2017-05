Los controvertidos comentarios vertidos en las últimas semanas por Pablo Motos y Dani Rovira les han puesto en el centro de la diana en las redes sociales. Los internautas han calificado sus declaraciones como "machistas" convirtiendo a los implicados en lo más comentado del día en Internet. También ha mostrado su opinión Ylenia Padilla, concursante de Gran Hermano VIP y Gandía Shore, que ha calificado a Motos y Rovira de "personajes ridículos".

"Esto es un campo de genios y de fallos de la naturaleza", comenzó escribiendo en Twitter. "Son seres que demuestran que tener estudios no te aleja de ser un retrasado mental. Frustrados de la vida", continuó. Por si alguien no sabía a quién iban dirigidas sus palabras, lo aclaró en otro mensaje: "Para personajes ridículos como Pablo Motos o Dani Rovira. Son inseguros, y están acomplejados e intentan compensarlo haciendo bromas sobre las mujeres. Cuánto tiempo sin brotar, no podía más", terminó Ylenia.

Estos incendiarios tuits vienen a raíz de unos desafortunados comentarios del presentador y el actor. Pablo Motos fue muy cuestionado debido a una entrevista a las protagonistas de Las chicas del cable a las que comento que para él "las chicas se dividen entre las que saben perrear y las que no". Por su parte, Rovira fue noticia debido a una broma sobre los anuncios en las marquesinas de las paradas de bus de la marca de lencería femenina Intimissimi.

