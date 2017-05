Paula Echevarría ha estallado esta semana contra una de las publicaciones más importantes de este país. La actriz se muestra muy tensa ante la prensa desde que saliera a la luz su crisis matrimonial con el cantante David Bustamante. Esta semana, la revista ¡Hola! llevó en su portada un reportaje exclusivo, con fotos promocionales de su perfume con el titular: "Paula, primer posado de su nueva vida" y con un subtítulo aclaratorio. La actriz no recibió de buen grado ser protagonista de la portada y decidió arremeter con dureza contra la revista.

"Me parece indignante que una revista, se supone que de prestigio, como ¡Hola!, manipule la información a su antojo. ¿Con que fin? ¿Vender más revistas? ¿Reírse de la gente que las compra? ¿Rellenar páginas sin importarle lo que se lleva por delante? Este ‘primer posado’ y estas ‘fotos en exclusiva’ no son más que unas fotos hechas el año pasado como promoción de mi nuevo perfume. Unas fotos que tras el lanzamiento de dicho perfume se envían a todos los medios de comunicación acompañados de una nota de prensa con la descripción del mismo. Si de ahí la revista decide mentir diciendo que son exclusivas y transformarlas en un reportaje donde parece que yo me he lucrado de una situación personal de la que ni me he pronunciado, ni lo haré jamás, se me escapa de las manos. Y ya van dos veces que lo hace", escribió la actriz en su Instagram.

¡Hola! no ha tardado en contestar a Paula, dejando en ridículo sus argumentos, asegurando que todas las imágenes que se han usado fueron cedidas en exclusiva por la marca de la fragancia, con la autorización y el conocimiento de la actriz, "siendo publicadas por ¡Hola! en términos dignos y respetuosos". Un comunicado que hará enrojecer a la actriz cuando descubra que "fueron cedidas tres días después de la presentación y rueda de prensa del perfume Sensuelle, que fue la primera aparición pública de la artista tras saltar la noticia de la crisis de su matrimonio. Como se puede comprobar, la imagen utilizada en la campaña de la fragancia no aparece en nuestro reportaje".

Una mentira que ha quedado al descubierto y que ha dejado en evidencia a la actriz. Paula necesitará reposar y reflexionar antes de volver a enfrentarse con los medios, a los que tanto debe a lo largo de su trayectoria profesional.