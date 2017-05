Por qué Rocío Carrasco no se habla con nadie

Hubo un tiempo en que Rocío Carrasco acaparó las páginas de las revistas del corazón, pero desde que comenzara su relación con Fidel Albiac, muchos se preguntan qué ha ocurrido con la hija predilecta de Rocío Jurado, que no está pasando por uno de sus mejores momentos y de la que sólo sabemos gracias a los frentes abiertos. Ahora, la participación de su hermana Gloria Camila en Supervivientes -con la que no se habla- ha despertado la curiosidad de prensa y público. ¿Por qué ya no se habla Rocío con ningún miembro de su familia?

Esta "guerra" se divide en dos bandos. Por un lado, el deAntonio David Flores, que se enfrenta a una situación complicada por las dos demandas interpuestas por su exmujer, una de violencia de género y otra de alzamiento de bienes por presunta ocultación de patrimonio. El tema para el exguardia civil estaría bastante complicado, de hecho, podría acabar en la cárcel por la importancia de los cargos interpuestos contra él. De su parte tiene a sus hijos Rocío y David, que viven desde hace tiempo con su padre porque no tienen ninguna relación con su progenitora. También Gloria Camila y José Fernando Ortega, sus hermanos adoptivos, de quien se desentendió en el momento en que falleció "la más grande" por "no tener responsabilidad ninguna con ellos".

Las últimas declaraciones de Rosa Benito, cuñada de la cantante y recién incorporada a Telecinco, sorprendieron otro rato. "Hace mucho que no hablo con Rocío, desde un poco antes de la boda. Sé el motivo por el que no sigo hablando con ella. Lo he decidido por 'x' cosas". La colaboradora de Conexión Honduras no quiso revelar más detalles, pero sí dejó caer que a la boda de Rocío y Fidel sólo las invitó a ella y a su hija Chayo, mientras que el resto de hijos del matrimonio Mohedano quedaron apartados.

A pesar del secretismo que existe en torno a la figura de Rociito, son varios los aliados que todavía la defienden en televisión, aunque ella prefiere que no lo hagan. El auxilio llega sobre todo por parte de las Campos, sobre todo de Terelu. "Ella está mal (…) me he mensajeado con ella pero no la he visto porque he considerado que ella ha necesitado su tiempo y su soledad". La colaboradora contó recientemente en Sálvame que su amiga es una persona que se lo queda todo para ella y que tiene que "ir masticando su dolor como ella crea conveniente". "Desde la boda ha sufrido muchísimo".

No obstante María Teresa Campos prefiere mantener silencio, y eso que se filtraron unos mensajes de Gloria Camila en los que la presentadora no salía nada bien parada. "No me caen bien ninguna de las dos. Mi hermana dice que son su hermana y madre adoptiva. ¡Cómo va a hablar Bigote conmigo en la isla si su mujer me odia!", comentó la superviviente a sus compañeros. "No sé qué le pasa que nunca le ha caído bien ni mi padre ni nosotros (...) Si hasta le hizo un corte de mangas a mi padre (Ortega Cano)".

El último en defenderla a ultranza en los platós es Jesús Mariñas. "Yo estoy acostumbrado a verla como hija perfecta, a pesar de las locuras que hizo entre los 15 y los 20 años, que todos las vivimos, las padecimos y las criticamos. Me parece que es la hija perfecta de su madre", un comentario que desató las risas de los colaboradores de Sálvame. InclusoLydia Lozano le tuvo que recordar que "nos dejó de hablar a ti y a mí cuando hablábamos de ella en Tómbola".

Después de las páginas sobre su boda en la revista ¡Hola!, Rocío no ha vuelto a conceder entrevistas ni exclusivas. Todo lo que tiene que decir lo dice en los juzgados y puede salir ganando.