Carmen Martínez-Bordiú, sin casa: debe abandonar el piso de su ex

Luis Miguel Rodríguez, propietario de Desguaces La Torre y ex de Carmen Martínez-Bordiú, ha dado un mes a la nietísima para abanronar el piso de lujo que compartían.

Tal y como publica Corazón TVE, Bordiú está "enfadada y nerviosa. Sobresaltada ante el cambio de vida que se le avecina". Se trata del piso en el que ha residido los últimos cuatro años, que tiene ahora fecha límite para ella: el 16 de junio dos camiones debidamente contratados por Rodríguez se presentarán allí para hacer la mudanza.

Aunque Carmen ya ha asumido su futuro inmediato, lo cierto es que montó en cólera cuando supo que la decisión era irrevocable. "De alguna manera pensaba que se quedaría allí para siempre, estaba muy cómoda y nada hacía presagiar este final", relata una fuente cercana a ella a la revista.

El piso, una propiedad de más de 600 metros cuadrados que ella mismo decoró, requiere un pago mensual de 5.000 euros en el que no estaban incluidos los servicios de la vivienda ni el personal que trabaja para Carmen. En total, Rodríguez ha podido desembolsar 250.000 euros durante el tiempo que lo ha tenido alquilando.

Martínez-Bordiú intentó arreglar la relación, pero no ha sido posible. No han acabado mal, pero la pasión acabó. La nueva residencia de Carmen será mucho menos pequeña, pero bien situada en plena calle de Ortega y Gasset, también en el centro de Madrid. No hay tanto espacio, de modo que muchos de sus valiosos cuadros y objetos tendrán que almacenarse en otro lugar.