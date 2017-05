"El hijo de una amiga mía de una familia que conozco hace muchísimos años ha muerto en Venezuela a los nueve años, por no poder recibir tratamiento contra el cáncer".

Un texto escrito por Frank Cuesta en redes sociales, en el que exponía la trágica situación de esta familia, ha provocado todo un linchamiento en Twitter de decenas de internautas por lo que ellos entendieron una crítica contra el régimen de Nicolás Maduro.

Estas críticas furibundas, que se pueden leer en el hilo que se deriva de ese tuit, ha provocado la ira del presentador de Wild Frank, que en un largo vídeo publicado en Youtube arremete contra todos aquellos que tratan de politizar un asunto de –tal y como asegura el presentador– pura "humanidad". "No es una crítica contra Maduro, lo oposición o contra nada. He dicho que ojalá el pueblo venezolano pueda vivir de nuevo".

Dice Frank que ha denunciado la situación de un niño que conoce y de una familia que conoce. "No he hablado de Podemos, del PP, Franco o su puta madre. Ha muerto un niño porque no había medicinas. Me podéis insultar pero sois unos necios odiosos y faltos de corazón. Mezcláis churras con merinas y no tenéis ni puta idea de dónde viene esa expresión".

Absolutamente indignado por muchos usuarios que politizaron la situación, y de que "me digáis que hable de animales y que del resto no tengo puta idea", Cuesta se pregunta "quién coño sois para decirme a mí de qué tengo que hablar yo en redes sociales. Es indignante, vergonzoso". "Estáis dejando el pabellón de Podemos por los suelos", dice en un momento del vídeo, para luego extender la misma crítica al PP o PSOE.

En un largo vídeo de Youtube titulado "el mundo se va a la mierda", Cuesta explica que le "da igual quién esté mandando", pero cuando algo como eso ocurre, algo está fallando. "Me empezáis a decir que si voto al PP, pero sí voté al Pacma en las pasadas elecciones y no lo volveré a hacer". Es "indignante que la gente esté tan sumamente aburrida y sea tan ignorante y falta de información histórica y razonamiento que sois capaces de meter partidos políticos cuando hablo de humanidad".

Refiriéndose a la dramática situación del niño fallecido, contó que provenía de una "familia más o menos acomodada" que no pudo darle el tratamiento, no por "falta de médicos u hospitales, sino de "medicinas para tratar el cáncer". "Le intentaron sacar a Perú y no han podido salir del país".

Por último, Cuesta asegura a los críticos con ese mensaje que "si es un problema de Podemos le pido a Pablo Iglesias que controle a estos tontos o les compre libros, y si es del PP, que en vez de gastarse el dinero en Suiza o fiestas, que invierta en educación".