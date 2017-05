La extraña primera cita de Mila Ximénez y Manolo Santana

Mila Ximénez cumple 65 años este 21 de mayo y en la revista Pronto lo celebran recordando todos los secretos de su apasionante vida. La colaboradora de Sálvame, que acaba de someterse a un retoque estético y se encuentra descansando de la operación, está aprovechando para pasar más tiempo con su hija y sus nietos.

La revista repasa su primer disgusto sentimental, siendo adolescente: Ramón, de 23 años, a quien amó con tanta intensidad que –según ella– "todavía sigue en mi recuerdo". Después llegó el doctor Roberto Pastrana, un hombre casado con quien se fue a vivir a los 18 años, algo que provocó revuelo en la sociedad sevillana, ya que Roberto era un médico de prestigio. Una relación de diez años llena de desencuentros pues, además del estigma social, también estaba la diferencia de edad.

Y de ahí, la primera y accidental cita con quien sería su marido, el tenista Manolo Santana, haciendo de carabina de una amiga: "En la mesa de al lado estaba Ángel Nieto. Le dije a Manolo que no me encontraba bien y me recomendaron una copita de coñac con azúcar. Yo no tomaba nada de alcohol. Salí de allí, me apoyé en la mesa de Ángel Nieto, tiré toda la mesa y vomite encima". Fueron a la casa de Manolo, ella durmió en la habitación de al lado mientras su amiga lo hizo en la de Manolo. Ella ya estaba perdidamente enamorada de él...

Además, Pippa Middleton se casa este sábado y Matías Roure y Lidia Torrent, el barman y la camarera de First Dates, ya conviven juntos en un piso de Madrid. La reina Sofía, en el cumpleaños de su primer amor. Se refiere la revista al 80 cumpleaños de Harald de Noruega, a quien conoció cuando tenía 20 años y con quien sus padres intentaron casar. Un amor que se truncó sin que por ello dejasen de ser amigos, como se ha demostrado este mes de mayo, cuando acudió junto a Juan Carlos a una celebración a la que estaban invitadas todas las casas reales europeas.

En Interviú desnudan en portada a Joana Monteiro, la gran esperanza española del mountain bike. Además, Raphael concede una extensa entrevista ahora que saca nuevo album, confesando que "Ivanka Trump es una fanática mía".