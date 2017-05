Manel Navarro volvería a Eurovisión por Cataluña y cantando en catalán

El desastre de Manel Navarro en Eurovisión ha sido la comidilla en redes sociales durante todo el fin de semana. El cantante de 21 años quedó en última posición con apenas cinco puntos y un sonoro gallo en el momento culminante de su tema, "Do it for your lover", una canción en español pero con algunas frases en inglés que muchos han calificado de inadecuada para un concurso como Eurovisión.

En una entrevista en el diario Público publicada el viernes 12 de mayo, un día antes de Eurovisión, el cantante nacido en Sabadell, elegido para representar a España en medio de acusaciones de tongo, se manifiesta favorable a que los catalanes puedan decidir, pero dice "no" a la independencia.

En relación a la próxima consulta separatista en Cataluña, asegura no ser "muy partidario de la independencia. Con mi familia y amigos hablo en castellano. Estoy muy orgulloso de ser catalán y estoy también muy orgulloso de ser español". Y explica: "Me parece bien que haya una consulta, que se le dé la oportunidad al pueblo catalán de poder expresarse y decir lo que quiere. Pero no voy a votar que sí a la independencia". Sobre si representaría a Cataluña si fuera un estado independiente, Manel asegura que diría que sí, si se lo pidieran. "No ha llegado el caso, pero no descarto nada".

En la entrevista, Navarro –que ha firmado un contrato con Sony Music– habla del tema compuesto en inglés y que luego tradujo al castellano. "Creí que representando a España sería mejor cantar en castellano, fue una decisión mía. Tenemos una lengua preciosa, tenemos que estar muy orgulloso de la lengua que tenemos. ¡Cómo voy a ir a representar a España sin cantar en castellano!".

El diario Público le pregunta si existe versión en catalán del tema, a lo que Navarro responde que no. Explica que las traducciones literales de un idioma a otro no siempre funcionan, porque exigen cambiar la métrica de las palabras. Aunque cree "que quedaría bien una versión en catalán. Es algo que no descarto para nada".