Raphael concede una amplia entrevista en la revista Interviú donde repasa algunas anécdotas del pasado y también presenta su nuevo trabajo musical. Pero entre las primeras, destaca una: la que desvela que una de las hijas del actual presidente de EEUU es una fan del cantante de Linares.

En efecto, dice Raphael que conoce a Trump "porque fue empresario mío cuando él era dueño de Atlantic City, hace veinticuatro años".

"Hice dos conciertos allí, me acompañó mi hijo Jacobo. Y la niña, Ivanka, que entonces tenía once años, quso conocerme, era una fanática mía y le encantaba todo lo español".

No obstante, y pese a este contacto con la familia Trump, Raphael no quiere verse demasiado relacionado con ellos... y por eso no se ve actuando en la Casa Blanca. "El percal que hay allí ahora mismo no es interesante", dice a la revista entre risas.

Por lo demás, Raphael recuerda también coómo salió de la España franquista en 1969 para actuar por primera vez en la URRS, rompiendo el Telón de Acero junto al Real Madrid y Antonio, el bailarín. "El día que debuté en el Palacio de los Deportes de Moscú, el Real Madrid estaba jugando en un estado que había enfrente. También era su primera vez en Rusoa, Entocnes España no tenía relaciones diplomáticas con Rusia y tuve que ir a través de Francia, desplazarme hasta París a que me cambiaran el pasaporte".