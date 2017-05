Carmen Borrego, en esRadio: "María Teresa Campos habla perfectamente pero no ve bien"

Carmen Borrego, hija de María Teresa Campos,ha hablado para los micrófonos de Es la mañana de Federico para actualizar con la última hora del estado de la veterana periodista, que ha sufrido una isquemia cerebral y se encuentra ingresada en la Clínica de la Luz.

La hija menor de María Teresa ha confirmado que la periodista se encuentra "estable" y que la familia está relativamente "tranquila", dentro de la posibles ramificaciones de la situación. "Los médicos nos tranquilizan porque se ha cogido muy a tiempo", dijo en los micrófonos del programa de Federico Jiménez Losantos. "Le ha tocado el nervio óptico y no enfoca bien, ve doble, pero los médicos nos dicen que se va a recuperar".

Según Borrego, "en principio las primeras horas son importantes para que no se vuelva a producir. Está en las mejores manos, súpervigilada. Han pasado ya las primeras 24 horas que eran importantes, y está consciente y perfectamente. Habla bien. No ha perdido nunca el conocimiento. Ella ve, pero no ve bien", ha explicado en esRadio.

Borrego también explicó cómo se actuó cuando se presentó la situación. "Fue mi hermana Terelu. María Teresa se levantó ayer, estaba normal, pero hubo un momento en que se mareó, por un ojo no veía bien y enseguida la bajaron al hospital. Gracias a hacerlo tan rápido fue menos de lo que podía haber sido".

De momento, no se sabe si se trata de un incidente aislado o si se esperan réplicas del ictus. "Eso depende mucho de cada persona", explicó con total sinceridad. "Han pasado ya las primeras 24 que eran importantes y está consciente y perfectamente".