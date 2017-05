Una vez más, ¡Hola! consigue publicar un reportaje en el que María José Campanario y Jesulín de Ubrique aparecen glamurosos. Incluso guapos. Inés Domecq y Laura Vecino se están acercando a Nati Abascal en lo que a producciones impecables se refiere.

Elegantemente vestidos, sonrientes, sentados en sofás de fundas blancas y rodeados de flores y pozos. Así vemos al torero y la dentista en la media docena de fotos que ofrece la revista.

El motivo del reportaje, anunciar que vuelven a casarse quince años después de darse por primera vez el "sí quiero" y explicar por qué Campanario es noticia últimamente por su estado de salud: padece fibromialgia, una enfermedad incapacitante que la hace sentir dolor prácticamente a diario.

En la entrevista, el torero habla de su hija Andrea, la que tuvo con Belén Esteban. Dice que espera que acuda a la fiesta de re-boda, y asegura que la relación con ella es cordial y "bastante normal"... Desconocemos sus parámetros de normalidad. "Hablamos y habla con sus hermanos y habla con mi mujer", añade.

En las revistas de este miércoles también vemos imágenes de Andrea Janeiro el día de su graduación. Todavía le quedan unos meses de aparecer pixelada.

La suerte de Lucía Pariente: tener un hombre de verdad

Como en la famosa canción de Alaska, Lucía Pariente puede presumir de "tener un hombre de verdad". La madre de Alba Carrillo se queda tan ancha con sentencias como ésta en la revista Lecturas.

Vestida de blanco, y posando con la misma naturalidad con la que sonríe (hasta ella reconoce que es poco femenina), sigue lanzando mensajitos a Feliciano López, cuando dice que "ella ha tenido más suerte que Alba".

Pariente desmiente además que tenga novia, y afirma categórica que "sexualmente, en mis bragas, mando yo". Merece la pena la lectura completa de la entrevista, que incluye expresiones del tipo "estriptís emocional" o "agarrotamiento emocional".

Como buena madre –aunque no es lo que hayamos visto en el concurso–, defiende a su hija. Dice que "es muy conservadora" y que cuando estudiaba "le tenían que quitar los libros porque con un nueve y medio quería subir nota".

También habla de la relación con su marido, e insiste con que el amor es que te preparen un café. Dice que no se suelen besar porque no es besucona "y porque las acciones románticas me parecen bobadas y me dan vergüenza".

Mar Flores habla en '¡Hola!' de su ruptura

Mar Flores ha recurrido a la revista en la que trabaja como bloguera, ¡Hola!, para explicar los motivos de su ruptura con el millonario mexicano Elías Sacal.

Dice la modelo reconvertida empresaria que, aunque no suele hacer declaraciones sobre su vida privada, sí quiere aclarar que "estrechar lazos con alguien que vive a miles de kilómetros es muy complicado". Sobre todo, añade, cuando su prioridad es "estar con sus hijos y atender a su familia".

Desde su columna semanal en Lecturas, Mila Ximénez sugiere que esta pareja iba a durar "el tiempo que necesitara el mexicano para acercarse a un político cercano a la modelo con el que tendría interés en cerrar negocios muy lucrativos", y que esto no ha llegado a ocurrir.

José Bono bautiza a uno de sus nietos

El exministro socialista se ha reunido con toda su familia para celebrar el bautizo de uno de sus nietos, el menor de Ana Bono.

Llama la atención la buena sintonía existente con su exmujer, Ana Rodríguez, con la que posa en las fotos de lo más cariñoso. A la fiesta no han faltado Raphael y Natalia, también abuelos de la criatura homenajeada.

Elsa Pataky, como la habíamos visto antes

Sobraría un titular del tipo a "Elsa Pataky posa como nunca la habíamos visto", porque no hay momento en el que la actriz no baje la guardia. Siempre está estupenda, perfectamente despeinada, sonriente y marcando deltoides.

Esta semana protagoniza la portada de ¡Hola!, revista a la que recibe para explicar que no hay ninguna crisis entre su marido, Chris Hemsworth alias Thor, y ella. Dice la actriz que se toman con humor ese tipo de rumores y que agradece a publicaciones como ¡Hola! que pregunten la verdad antes de inventar.

Cóctel de noticias

Carmen Jordá y Álex González, pareja sorpresa. La revista ¡Hola! destapa el romance de la piloto de coches y el actor, que salen desde hace un par de meses.

El beso de Macron y Brigitte, a toda página. No merecía menos. La imagen que han publicado los medios de todo el mundo en el que vemos a la pareja besarse es reproducida a gran tamaño y todo color por la revista ¡Hola!.

Vuelve Marían Conde. La cantante aparece en Diez Minutos anunciando que ha grabado un nuevo disco.