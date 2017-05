Tras su discutido paso por Supervivientes, Lucía Pariente, la madre de Alba Carrillo, está de vuelta en España. La mujer más fría y obstinada de la edición, sacrificó su participación por el bien de su hija, siendo la primera concursante expulsada después de su amago de abandono. Esta semana, la exsuegra de Feliciano López se confiesa en la revista Lecturas y clarifica algunas de las polémicas que la han acompañado dentro y fuera de Honduras.

Una de las cuestiones más controvertidas de su concurso han sido la extraña relación que parece tener con Alba: "En el concurso he sido una mala influencia. No soporté verme diciendo a Alba que nos vamos de Supervivientes. No me sacrifiqué por ella, pero lo tengo que aceptar sin traumas. Es la primera vez que he fallado a mi hija. Me dolió que Jorge Javier me dijera que habíamos perdido la credibilidad. Me avergüenza haber perdido el respeto de la gente en Honduras".

Un dominio sobre su hija que ha sido criticado por su propia familia, poniendo en aprietos a su hermana y su sobrina que las defendían en plató: "Prefiero pasar por dura y fría que dejar a mi hija destapada. Por eso siempre me he identificado con Mila Ximénez. (…) Ella, como a mí, no le importa el dolor si con eso hace algo bueno". Sobre si considera que la relación que tiene con Alba es tóxica, Lucía es clara: "Nos retroalimentamos, pero el apoyo que recibí de mi hija cuando dijo que no iba a consentir que se hablara mal de mí, prueba lo que nos queremos".

Otro de los asuntos que más debate ha creado fuera del concurso es la actitud fría de la concursante: "Es cierto, me cuesta expresar sentimientos. Decir ciertas cosas es para mí como andar desnuda. Cuando tengo que decir algo negativo tengo paciencia, hasta que calibro si me tengo que defender de un ataque". Una personalidad tan fría que incluso no dudó en reconocer a su hija frente a las cámaras que nunca había estado enamorada de su marido: "Dije que no estoy enamorada de mi marido, porque nunca lo he estado. La palabra enamoramiento es como montar una película en tu cabeza. Quiero a mi marido, es una cuestión de concepto. (…) Le pregunté si le había molestado la frase. Me respondió que nada. Me dio mucha satisfacción que me dijera que no le he fallado. Eso es amor verdadero".

Sobre su rumoreada relación extramatrimonial con una mujer, Lucía aclara: "Si fuese así, ¿qué le importaría a nadie? Sería mi vida privada. La persona que ha dicho eso no es honorable. Sexualmente, en mis bragas mando yo. (…) No le ha afectado a mi marido. Mi única ilusión es llegar a casa, nunca he perdido el tiempo con nadie". "Se han dicho muchas mentiras. Cuando empezó el divorcio de mi hija decían que mi marido y yo nunca habíamos trabajado y vivíamos de nuestra hija. ¡Claro que hemos vivido con nuestra hija, porque tenía un bebé pequeñito!".