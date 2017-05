María Patiño, absuelta en el juicio contra Julián Muñoz

María Patiño le ha ganado la batalla judicial a Julián Muñoz, que pedía cinco años de prisión para la colaboradora de Sálvame por la filtración de un documento manuscrito de Isabel Pantoja dirigido al exalcalde en la que se hablaba sobre la decepción y el dolor que sentía por sus asuntos económicos y las presuntas infidelidades de éste.

La periodista ha sido absuelta de las responsabilidades penales que se pedían para ella, Antena 3 y la productora del programa Dónde estás corazón, así como el pago de 400.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios.

Ella misma lo ha anunciado en el programa de Telecinco visiblemente afectada aunque con lágrimas de alegría. "Nunca entendí por qué estaba en ese juzgado de lo penal. Me ha dado mucha pena haber pasado por esta situación, aunque sé que tengo que asumirlo porque es una consecuencia de mi trabajo", dijo. Además, "he quitado a mi gente de mi vida para enfrentarme a esto y cuando me lo han comunicado no he podido evitar ponerme a llorar".

Patiño recordó a sus padres fallecidos, a los que les hubiera gustado conocer la noticia y recordó lo mucho que le avisaron de que ir detrás de esta noticia le traería problemas.

El documento fue mostrado en Dónde estás corazón, programa presentado por Jaime Cantizano en Antena 3 y que ya no se encuentra en emisión. Su filtración enfadó a Pantoja y Muñoz, que interpusieron una querella penal conjunta para reivindicar su derecho a la intimidad. Según el exalcalde, se expuso de manera pública un documento "conseguido de manera ilícita".