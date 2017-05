Valeria Mazza está de nuevo de visita en España, en esta ocasión por haber sido nombrada madrina del champagne Carbon. En el transcurso de una cena privada en el restaurante A' Kangas by Urrechu. La modelo, acudió con su marido el empresario Alejandro Gravier, con el que lleva casada 19 años. "Estamos de luna de miel. Llegamos el pasado día 9, justamente el día de nuestro aniversario de boda, sin olvidar que estuvimos 8 de novios. En total, llevamos 27 años juntos. No hay secreto alguno para mantener nuestra unión, tan solo hay que tener amor, paciencia y ganas, y por supuesto cada día uno tiene que saber dónde quiere estar y con quien, y nosotros disfrutamos mucho uno del otro", comentó.

Al matrimonio le gusta mucho nuestro país. "Siempre que podemos venimos, tenemos muy buenos amigos, y este año regresaremos de nuevo a Marbella porque volveré a presentar la gala de la Starlite, al igual que en años anteriores. A mis hijos les encanta Marbella, y saben que este verano pasaremos unos días allí. El mayor, Baltasar, ya tiene 18 años, después otros dos de 15 y 12, y la pequeña de 9. Son todos muy buenos, y ahora estamos en plena adolescencia con los mayores, que como el lógico, necesitan su tiempo para despegarse poco a poco de los padres y ya van tomando sus propias decisiones. Me gusta compartir con ellos conversaciones, que con los más pequeños no tienes. "

Beatriz Cortázar, Valeria Mazza y Carlos P. Gimeno | Archivo

Valeria no se plantea ni por lo más remoto el aumentar la familia. "Esperemos que no haya sorpresas, el momento de criar y cambiar pañales ya pasó. Ahora toca otra etapa, la de la adolescencia como he dicho. después de eso, lo bueno es volver a disfrutar de Alejandro, de mis hijos y de mi profesión. Hoy puedo elegir lo que quiero hacer, y con quien quiero trabajar. Sigo vinculada al mundo de la moda, y lo combino con proyectos sociales, imparto clases en una universidad de Diseño y Moda, en Buenos Aires, es una nueva cátedra que se llama Comunicación y Moda, y eso mismo lo estoy haciendo en un barrio muy pobre para adolescentes de 13 y 14 años, así de esa manera vinculo la moda y lo social".

La argentina, según comentó, está encantada con el Papa Francisco. "Soy católica y le hemos ido a visitar. Pienso que el mundo tiene que agradecer el tener un Papa como el que tenemos, es muy humano y conciliador, lleva el amor a todos a través de la religión, ojala le tengamos muchos años".