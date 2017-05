Ana Obregón es imparable. La actriz no para de hacer cosas, y lo último en lo que se ha embarcado es en ser portada de la revista Playboy. Unas fotos elaboradas en la que sale realmente guapa y por supuesto vestida. "No me siento conejito de Playboy, lo que sí puedo decir es que me siento muy orgullosa de ser portada de la revista porque hay muchas chicas más jóvenes y despampanantes, actrices y demás, pero me dijeron cuando me llamaron que querían una persona con una trayectoria profesional y cambiar un poco esa línea editorial. Una mujer con una edad, con un currículum, madre, que no va a ser solo la conejita sexista", explicó.

A lo largo de la entrevista, Ana reconoció lo bien que lo había pasado haciendo el reportaje: "Me ha divertido y aparte de ser un reto, hacerla cuando lo han hecho verdaderos iconos como Marilyn Monroe, o Madona, Kim Basinguer, entre otras muchas, pensé, voy compartir portada con los mitos mundiales y lo hice". No lo pensó más.

La actriz, con gran sentido del humor, quiso dejar claro que no se considera un icono: "Yo lo que soy es una madre que ha trabajado mucho y lo que es verdad y me llena de orgullo, es que soy muy querida por prensa. Siempre me he sentido apoyada en momentos difíciles, como separaciones y demás, pero icono no me siento en absoluto. Creo que es de bien nacido ser agradecido".

En ningún momento se planteó el hacer un desnudo. "No lo hice cuando podía en la revista Interviú, ahora menos. No te puedes imaginar lo que me han llegado a ofrecer, no voy a decir la cifra, si muchísimos millones, pero no hay dinero para eso. Soy actriz y lo he demostrado en estos 35 años de profesión".

Obregón está encantada con su vida. No para de trabajar, tiene varios proyectos y no tiene ningún interés en tener una pareja. "A mí siempre me han entrado los hombres y para una vez que lo hice yo, me dieron calabazas", comentó sin parar de reír, pero no quiso desvelar de quién se trataba.

No echa de menos el amor para nada. "Estoy sin nadie y de verdad que estoy feliz, mucha gente me comenta, la buena cara que tengo en estos últimos años y siempre les respondo lo mismo, que es el resultado de no tener pareja. De verdad que no me apetece nada, he estado siempre con alguien. A los 17 empecé con Miguel Bosé, he estado toda la vida de pareja en pareja, no he parado, y de repente llega un momento en tu vida en que te das cuenta que ya no tengo que aguantar a nadie y te acostumbras a estar tan a gusto solo. Cuando pienso que llevo así más de 6 años, reitero que no me apetece que nadie llegue a mi vida, para quitarme esa felicidad".

Dentro de poco empezará a ensayar una obra de teatro que no quiso revelar: "Lo único que puedo adelantar es que le concedieron en su momento el premio Moliere, y también voy a hacer una serie, pero lo contaré todo cuando esté firmado".

Carlos Pérez Gimeno con Rosa Valenty

Carlos Pérez Gimeno con Ana Obregón