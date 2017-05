La empresa de ensaladas Florette ha revolucionado el centro de Madrid instalando un auténtico huerto de lechugas en la plaza de Barceló. "Del huerto de Florette a los Mercados de Madrid" es una iniciativa para todos los públicos en la que Ayuntamiento de Madrid y la empresa colaboran para fomentar buenos hábitos alimenticios a través de la promoción de los mercados municipales como lugares de compra de productos saludables.

Para este evento han contado con la presencia del actor Miguel Ángel Muñoz, apasionado de la cocina, que recorrió un grupo de niños los puestos del Mercado de Barceló. Además, habló con Chic sobre sus próximos proyectos y su polémica entrevista con Risto Mejide.

P: Te vemos muy concienciado con el fomento de la alimentación saludable. ¿El deporte y la nutrición sana forman parte de tu vida diaria?

R: La verdad es que sí que estoy concienciado con la alimentación saludable. El hecho de tener unos hábitos buenos y hacer deporte, hace que el cuerpo te pida comer cosas sanas. Y hoy estamos ofreciendo una oferta muy saludable, muy fresca, muy rica y muy fácil de preparar. Desde mi paso por Masterchef cocino todo el tiempo, pero a veces no me da tiempo a ir al mercado y este tipo de productos te salvan la vida.

P: ¿Cuál sería la receta de tu ensalada perfecta?

R: La ensalada perfecta sería una que incluyese unos espaguetis falsos de calabacín. Ese calabacín con una cocción mínima, puesto como base y aderezado con algo crujiente como unas pipas y una vinagreta con aceite de oliva y reducción de balsámico. Triunfo asegurado.

P: Además es una buena iniciativa para que los niños conozcan de cerca este tipo de alimentos, que normalmente no son muy atractivos para ellos.

R: Eso es. Lo que hemos hecho con los niños es hacer que se lo pasen bien yendo al mercado, intentando enseñarles a comprar. Hablándoles de verdura, de hortalizas, beneficios que tienen algunas de las cosas que comen. Que puedan sustituir las golosinas por frutos secos. Cuanto antes nos concienciemos desde pequeños de los beneficios de una comida sana, mejor para el futuro. A los padres les diría que no utilicen estos alimentos como un castigo, sino como algo divertido y rico. Que normalmente cuando te castigan parece que te tienes que comer el típico puré de verduras. Si los papás se lo curran un poquito y de repente ponen una ensalada con una salsita especial, a los niños les encanta.

P: Te hemos visto muy suelto con los niños. ¿Tienes en mente ser padre?

R: Los niños me gustan desde siempre, seguro que tarde o temprano llegarán.

P: Esta semana han comenzado a salir los primeros nombres de la segunda edición de Masterchef: Anabel Alonso, Pepón Nieto, Bibiana Fernández, Silvia Abril...

R: ¡Anda! Pues no lo sabía, me alegro mucho. Desde que acabó el programa, muchos compañeros me han comentado que siguieron el programa con mucho cariño y admiración. Algunos me decían que les gustaría vivir la experiencia. Durante los días de los premios Forqué, Goya y Feroz mis compañeros me han comentado que han sido súperfans de formato, con lo cual no me sorprende que haya mucho actor en esta nueva edición.

P: ¿Qué consejo les darías a los nuevos aspirantes?

R: Que se diviertan. Que si tienen que competir lo hagan contra ellos mismos, no contra el compañero. Y a los actores, que se lo tomen como un rodaje, es como me lo tomé yo. Con la mejor energía posible, ayudándose entre ellos y dispuestos a aprender mucho. Si se lo toman en serio van a aprender un montón.

P: Una de las revelaciones de tu edición fue tu tata. Hace unos días estuviste de visita en Masterchef y comentaste que estás desarrollando un proyecto con ella.

R: Lo he ido comentando en diferente ocasiones. La realidad es que ya desde hace tiempo tenía este proyecto en la cabeza. Llevo muchos años pensando en él. Tomé la decisión de empezar a hacerlo desde el año pasado. No es que aparque mi carrera para ponerme a dirigir, o que me vaya a EEUU para empezar mi carrera como director. Será mi primer trabajo como director. Mi motivación es personal, para pasar tiempo con mi tata y tenerlo grabado en buena calidad.

P: Durante estos días los espectadores han estado conmocionados con tu muerte en Amar es para siempre.

R: Sí, he muerto (risas). La gente ha sido muy cariñosa conmigo tras mi marcha de la serie. Me ha dado mucha pena.

P: ¿Nos puedes adelantar alguno de tus próximos proyectos?

R: Pues hay un proyecto con José Luis Garci, que aún tiene que confirmar si se hace o no. Es una secuela de la película El crack. Me hace muchísima ilusión. Además, acabo de rodar con Isabel Coixet en Barcelona donde he compartido historia con Lluis Homar y Carmen Machi. Y tengo pendiente de estreno un documental. Además, estoy en otros proyectos que no te puedo contar, de ahí estos pelos y esta barba (risas), pero no me dejan comunicar nada los de la productora.

P: ¿Te vas a pensar dos veces volver a hacer una entrevista como la que le ofreciste a Risto Mejide? ¿Te arrepentiste de haber nombrado a tu madre?

R: Después de aquella entrevista para mí ha sido todo muy normal. Habitualmente no hablo de mis temas personales, porque creo que no corresponde. En la entrevista con Risto tocaba hablar de la vida, y la vida incluye el amor, el trabajo, la familia... para mí fue todo muy normal.

P: ¿Pero esperabas la repercusión que tuvo después? Llegaron incluso a buscar a tu madre, que lleva años retirada de la televisión.

R: Ya te digo, para mí fue todo normal, hablé de mi vida. Si tengo que hacer algo parecido donde haya que hablar de temas personales y decido hacerlo, lo haré sin ningún problema.