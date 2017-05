Monumental despliegue de Risto Mejide y Laura Escanes para proteger la exclusiva de su boda

Más de 500 invitados disfrutarán este sábado del esperado enlace del publicista Risto Mejide con Laura Escanes. Una ceremonia a la que acudirán una gran cantidad de influencers y blogueros amigos de la novia, muy relacionados con las redes sociales y que pueden poner en peligro la exclusiva que han negociado con la revista Hola.

Según publica El Español, este sábado no hay sitio para la improvisación y los futuros marido y mujer han desplegado un control en el que no faltarán expertos en la telemática cibernética para que no se filtre que ocurra en el interior del recinto. Estos profesionales tendrán que estar atentos a la actividad de los asistentes mediante el rastreo de sus redes sociales. En el caso de que una imagen sea filtrada, los especialistas en telemática cibernética podrán detectar la foto, y eliminarla sin dejar huella. No va a ser fácil tener controlados los aparatos electrónicos de más de 500 personas, por ello el dispositivo de control que se llevará a cabo tendrá una gran relevancia.

La filtración de fotografías supondría la ruptura de la exclusiva y un gran disgusto para los novios. Una tristeza que se sumaría a la de las grandes ausencias del enlace, el abuelo y el padre de la novia. Y es que según se contó esta semana, Juan Carlos Escanes se habría opuesto desde el principio a la relación de su hija con el presentador, veintidós años mayor que ella, por lo que los novios no lo habrían invitado al enlace.