La explosiva Zuleyka Rivera, exnovia de David Bisbal, triunfa en el vídeo de la canción del año

Para los no iniciados en la música pop, les pongo al corriente: me apuesto lo que quieran que este verano, que ya está al caer, a falta de un mes, bailarán hasta caerse de espaldas en las discotecas y chiringuitos que frecuenten esta canción: "Despacito". Los que "están al loro" hace ya un par de meses que la conocen de sobra. Después de un montón de años es la primera pieza en español que llega al número 1 de las listas de éxitos de la revista Billboard, que es la biblia en cuanto a novedades musicales circulan en los Estados Unidos.

El mexicano Luis Fonsi y Daddy Yankee (Ramón Luis Ayala, locutor y cantante de Puerto Rico, así conocido) están "dando la barrila" en medio mundo con un tema caribeño que te invita a bailar sin pensárselo dos veces en cuanto te hayas tomado un par de copas. Pegadizo a más no poder. Ya necesitaba este Luis Fonsi un pelotazo así para forrarse en cuanto venga de gira otra vez por España. Los dos cantantes han grabado un vídeo junto a una modelo puertorriqueña que es una pura bomba danzando; una diosa caribeña que se mueve tan apasionadamente como para que a más de uno se le caiga la baba contemplándola. Y sus compañeros de baile dale que te pego con unos sensuales giros pélvicos que hacía años no veíamos, desde aquellos lejanos tiempos de Elvis Presley y luego de Tom Jones.

No es una desconocida esta despampanante mujer de veintinueve años -aparenta menos-, morenita lo justo, sensual al límite, que responde al nombre de Zuleyka Rivera, que fue Miss Universo 2006. El jurado eligió bien, sin duda porque once años después está como para que vuelvan a darle otro título. Nuestro compatriota, el admirado David Bisbal, que no se le escapa una, ya le echó la vista encima en 2013. Tuvo una relación con Zuleyka que, en principio, parecía iba a estabilizarse. Lo que no quita para que el almeriense dejara huella en ella y a su vez él se sintiera muy atraído por sus encantos: "Cierro los ojos y escucho que late tu corazón dentro de mí". Textual. Piropo del "Ricitos de Oro". Yo creo que David prefirió cortar aquello porque lo mismo Zuleyka acaba con su carrera musical. Y lo digo muy en serio.

David Bisbal y Zuleyka Rivera

Ella es muy popular en Puerto Rico, trabaja como actriz de telenovelas, pasa modelos, es empresaria. Y su vídeo con Fonsi y Yankee barre en las redes sociales, en donde se ha introducido con ellos otro nombre idolatrado por millones de jovencitas: Justin Bieber. Resulta que éste y Luis Fonsi coincidieron en un show en Puerto Rico, donde cantaron "Despacito". Un vídeo de esa gala terminó de revolucionar en Internet a miles y miles de usuarios. Luis Fonsi tenía muy aprendida la letra en español de "Despacito", pero al canadiense parece que le cuesta mucho aprenderse siquiera un estribillo en nuestra lengua. Y en los tuits que comenzaron a circular Justin no quedó muy bien parado. Claro que él contribuyó, fiel a su espíritu de permanente follonero, de escribir en su cuenta: "Despacito", número 1 en todo el mundo. ¡Gracias!" Como que sonaba un poco a cachondeo, sabedor que Fonsi y Daddy Yankee tenían ya su disco en circulación. Pero, si hemos de ser también justos, la participación de Bieber en el vídeo qué duda cabe ha ampliado mucho más la difusión de "Despacito". Pero que se sepa que lo han atacado, echándole en cara que no se sabía la canción, que no debía agradecer nada de pitorreo, que el éxito no era suyo… Así como Luis Fonsi había comparecido en el escenario con camiseta oscura y pantalones vaqueros, el ídolo canadiense lo hizo con una extraña chaqueta blanca con rombos negros y unos pantalones que le llegaban a las pantorrillas, muy en el estilo que suele lucir habitualmente. Con gafas y pelo muy corto.

La verdad es que allá donde esté Justin Bieber –y por estas fechas lo pueden localizar de gira por Hispanoamérica con su "Purpose"- no pasa inadvertido. Lo mismo insulta a sus admiradoras, lo que para éstas viene a ser un ejercicio de masoquismo, pues no bajan la guardia aplaudiéndole y chillando a un tiempo, que va a una emisora de radio, si es que va, y suelta cuatro o ciento gilipolleces y se queda tan fresco. Está pendiente de un juicio, de unos cuantos que lleva en su historial, demandado por una familia judía, el matrimonio Schwartz, vecinos suyos en una urbanización de California, Calabazas. Un día, a Justin y sus secuaces les dio por arrojar huevos a la pareja, no sabemos si duros o no. Aquello estaba feo, desde luego, pero prudentes, los Schwartz se metieron para adentro de su casa y no los denunciaron. Mas otra jornada en la que Justin Bieber y sus colegas se aburrían dieron en llenar de improperios a los infelices vecinos, tratándolos de cerdos judíos. ¡Alto ahí, que esto ya entraba en otro terreno más serio! Y sin pensárselo dos veces los demandaron por antisemitismo. Una cosa es que lo condenaran en 2014 por conducir borracho, lo que le supuso al ídolo pop una multa de ochenta mil euros. Y otra caer en un delito más grave. Cualquier día vemos a Justin Bieber dando un concierto tras los barrotes de una celda de castigo. Por lo demás, a sus veintitrés años, sigue actuando con un ego tremendo demostrando que a maleducado, hoy por hoy, no encontramos a otro de su profesión que le haga sombra. Con él o sin él, diviértanse con "Despacito".