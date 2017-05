Mila Ximénez tiene 400 puntos de sutura en la cara

En conversación telefónica con Jorge Javier Vázquez, Mila Ximénez explicó los pormenores de su operación estética, un importante retoque facial que ha requerido más de 400 puntos de sutura en su cara.

Durante la distendida conversación, en la que tanto el presentador como la colaboradora dieron muestra de su complicidad, Jorge Javier bromeó diciendo que con tantos puntos podría tener "una flota de camiones", "ganar Eurovisión" o incluso "canjearlos por una nevera".

Entre risas, no obstante, Mila Ximénez dio muestras de no haberse recuperado todavía. "Hoy tengo un día de retroceso, hay días que estoy bien y otros que no", explicó al respecto, aclarando que aún tardará otras "dos semanas" en reincorporarse al programa.

El resultado, no obstante, parece que merece la pena. "No me he hecho nada especial. Estoy contenta, me he puesto en las mejores manos, pero hay días que estoy más así. No me veo nada diferente, que es lo bueno. Estoy durmiendo bien. Llevo dos días sin dormir pero por otra cosa ajena a mí", dijo, sin aclarar más.

Mila se refería así al doctor Enrique Monedero, responsable de la operación y al que ella describe como un "genio".

El responsable de calentar el regreso de Mila fue el propio Jorge Javier, que no obstante no pudo desvelar nada porque –según dijo– "ya lo he escrito para mi blog, y si no tendría que deshacer el párrafo". "No contaré nada", dijo, incrementando las expectativas sobre la nueva cara de la colaboradora.