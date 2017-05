Raquel Bernal habla por primera vez desde su ruptura con Escassi

El amor no les duró demasiado a Álvaro Muñoz Escassi y Raquel Bernal, que después de apenas seis meses han decidido poner fin a su matrimonio. Aún así, la ruptura parece que no ha sido demasiado tormentosa, porque la venezolana lanzó un mensaje a través de sus redes sociales tratando de poner fin a los comentarios lanzados en la última semana en las tertulias del corazón.

Tal y como recoge Vanitatis, Raquel escribió un mensaje revelador en su perfil de Instagram. "Respeten, por favor. Nunca hablaré mal del que un día fue mi gran amor. No somos ni los primeros ni los últimos en tener diferencias que no supimos superar... Él esté o no esté siempre le desearé lo mejor... lo demás son historias falsas. #almasgemelas que no pudimos superar desacuerdos... no hay más nada que inventar... siempre lo defendí y siempre lo haré... Humildad es la virtud más hermosa que puede tener un ser humano, cosa que hoy en día carecemos. Dios te bendiga mi Álvaro.

De momento, ninguno de los dos ha querido ofrecer declaraciones, aunque son muchos los rumores que aseguran que Raquel está preparando una exclusiva para hablar largo y tendido sobre su divorcio.