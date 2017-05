Risto Mejide y Laura Escanes, aplastados por la boda de Pippa Middleton

La revista ¡Hola! adelanta su salida al lunes para dar testimonio de una de esas bodas de relumbrón, la de Pippa Middleton y James Matthews, con un enorme y glamuroso reportaje fotográfico exclusivo en el que se muestra a toda la realeza inglesa en la gran boda de la hermana de la princesa. 32 páginas de la primera contra 8 de la segunda boda, esta vez nacional: la de Risto Mejide y Laura Escanes, que en la revista califican de "divertida", y la Comunión de la princesa Sofía, que consiguió reunir a toda su familia en el evento.

¡QMD! sucumbe al poder de las Campos. Terelu habla en portada del "gran susto" de la isquemia cerebral de su madre, María Teresa, la semana pasada, rememorando las terribles primeras 48 horas en las que su madre estuvo en el hospital. "Está muy asustada porque la lesión no es muy grande, pero es en un sitio muy malo. Yo estoy derrotada", sentencia. Lo peor, no obstante, ya ha pasado, aunque María Teresa tendrá que hacer cambios en su vida.

Además, nos muestran a la nueva "chica Playboy" española, Ana Obregón, y enseñan a Carles Francino en la playa bajo el titular "está para comérselo".

En Pronto siguen muy pendientes del estado de María Teresa Campos tras su "grave problema cerebral". La presentadora perdió la vista de un ojo y solo la rápida intervención de sus empleados le salvó la vida. Una experta en isquemias cerebrales aporta más datos sobre el tema, y matiza que es diferente del ictus, que es un problema de riego permanente y no transitorio. Karina, por último, explica en una entrevista que "ha perdonado a Juan Miguel [su exmarido], pero no olvido todo lo que me hizo". Además, las sorprendentes rupturas de Alejandra Osborne, hija de Bertín, Álvaro Muñoz Escassi y Mar Flores.

En Love, Vicky Martín Berrocal cuenta cómo ha adelgazado más de 14 kilos: "No hacía más que comer, lo prefería antes que cualquier otra cosa en la vida". Además, la distancia –y miradas terribles– de las infantas a los reyes en el funeral de su tía Alicia de Borbón, y las declaraciones de Penélope Cruz, que dice que eso de que Javier Bardem se lo pensara dos veces antes de salir con ella "era una broma", son otros de sus temas de portada. Cayetana Guillén Cuervo cuenta también que tiene "un marido cómplice y amigo al que no le importa estar en segundo plano". Se refiere al fotógrafo español de origen palestino Omar Ayyashi Ramiro, con el que tiene a su hijo de once años, Leo.

Interviú desnuda en portada a Natacha López, una atleta contra el cáncer de mama, al tiempo que entrevistan a Susana Estrada, un icono de la Transición que asegura que fue "la mujer icono e icoño" y que "a ningún político de hoy le enseñaría un pecho".