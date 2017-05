Belén Esteban ha reabierto la guerra entre ella y María José Campanario después de años con el hacha enterrada. Lo que ha encendido los ánimos de la colaboradora de Sálvame ha sido la respuesta de la mujer de Jesulín a una pregunta extremadamente sensible para la de San Blas: Campanario aseguró que Andrea asistiría a la boda... si Esteban se lo permitía.

Esto ha provocado la reacción en Sálvame de la madre de Andrea y ex de Jesulín, que no ha dudado en reabrir una guerra pasada con Campanario. Dice Belén que si su hija no va a la "reboda" de ambos no es por ella, que fue precisamente quien informó a la niña de que su padre se iba a volver a casar: Andrea está, simplemente, "esperando que alguien le diga si quiere ir", dijo ofendida.

Se trata del tema de siempre: la escasa preocupación de Jesulín y su familia por el destino de su niña y la sugerencia de Campanario de que es ella quien impide a la niña ir a la boda. Belén asegura que no quiere "atacar a la abuela" y que, ni mucho menos, quiere arremeter contra la propia Campanario. Pero considera "alucinante" que se diga esto "cuando la niña se ha graduado o cumplido años" y nadie del entorno de su padre ha estado nunca allí para celebrarlo. "Tu marido a día de hoy no ha dicho a su hija que se casa y que quiere invitarla", ha dicho ofendida y mirando a la cámara. "¿Por qué haces eso, María José? Eres una provocadora", le ha espetado.

Campanario vs Belén Esteban | Mediaset

Belén también ha contestado a unas declaraciones de María José en las que ha hablado de su enfermedad, de la necesidad médica de descansar y no estresarse y se lamenta de haber tenido que hacer desde el principio el papel de "mala".

En relación a ello Belén Esteban ha añadido: "Eso de mala malísima por qué será, no vamos a recordar cosas pasadas". Y ha retado a María José a no meterse en algo que está entre ella, su hija y Jesulín, so pena de sufrimiento para la propia Campanario... "Lo del estrés es malo para lo que padeces, pero yo no entraría a nada, no me respondas porque te voy a contestar. No lo hagas. De verdad te lo digo. Dejadme. Dejadme. Es tu marido, tú no le tocas nada a mi hija, es cosa de su padre y suya, y lo que decida mi hija lo hará".

Tras la amenaza, Belén volvió a lamentar el escaso interés de Jesulín en Andrea: "Lo que no entiendo es a qué vais a esperar [para invitarla]. Y si os encantaría (sic) que fuera a su boda, a ella le hubiera encantado que la familia del padre hubiera ido a algo suyo en su vida".