¿Boda a la vista de Shakira y Piqué?

La historia de amor de Shakira y Gerard Piqué es una de las más mediáticas de nuestro país. Desde que se conocieron en 2010 en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, su relación se afianza cada día más. La pareja ha creado una bonita familia trayendo al mundo a los pequeños Milan y Sasha y aunque no tenían prisa por casarse, parece que están dispuestos a dar un paso más.

El jugador del FC Barcelona acudió a la televisión italiana para realizar una desenfadada entrevista en el programa Pomeriggio 5, del Canal 5, presentado por Barbara d'Urso. Allí repasó sus años de amor con la cantante colombiana y desveló, por ejemplo, que le gustaría tener una niña y no le importaría tener más hijos.

Sobre una posible boda, la presentadora comentó a modo de broma que Shakira la telefoneó. "Me ha pedido ella misma que te lo pregunte. Me ha dicho que te suelte la indirecta para que así no te puedas echar atrás más adelante", a lo que el futbolista respondió entre risas: "Sí sí, en un futuro sí, seguro". Aunque todavía el matrimonio no sea una realidad, parece que está en los pensamientos de la pareja.

Aunque todavía no se han dado el 'sí quiero', no dejan de pregonar su amor a los cuatro vientos en redes sociales y la última canción de Shakira, 'Me enamoré', está dedicada a su novio, que además aparece en el videoclip.